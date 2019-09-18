Mardin’de 1500 yıllık mozaik, kaçak kazıda ortaya çıktı
Mardin’in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında yapılan kaçak kazıda, 1500 yıllık mozaik bulundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1500 yıllık mozaik, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Mardin’in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında yapılan kaçak kazıda, 1500 yıllık mozaik bulundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1500 yıllık mozaik, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Göktaş Mahallesi muhtarı Barış Yaşar vatandaşların şüphesi üzerine kaçak kazı yapıldığını fark ederek jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Yaşar, "Bize söylenen Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunması, bu mahalle sakinlerini sevindirdi. Buranın binlerce yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mardin Müze Müdürlüğü bölgeyi koruma altına aldı. Bu sevindirici. Derik’in tarihi dokusu ile turizme ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz" dedi.
(Beril Solmuşgül/İHA)
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