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Mardin’de 1500 yıllık mozaik, kaçak kazıda ortaya çıktı

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında yapılan kaçak kazıda, 1500 yıllık mozaik bulundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1500 yıllık mozaik, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kültür - Sanat 18.09.2019, 16:11 18.09.2019, 16:44
Mardin’de 1500 yıllık mozaik, kaçak kazıda ortaya çıktı
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Mardin’in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında yapılan kaçak kazıda, 1500 yıllık mozaik bulundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1500 yıllık mozaik, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında define için kaçak kazı yapıldığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığını belirledi. Ekiplerin kazı alanında yaptığı incelemelerde 1500 yıllık mozaik bulundu. Kaçak kazı için harekete geçen Derik ilçe jandarma ekipleri kaçak kazı yapan şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, Mardin Müze Müdürlüğü de kazı alanını koruma altına aldı.

Göktaş Mahallesi muhtarı Barış Yaşar vatandaşların şüphesi üzerine kaçak kazı yapıldığını fark ederek jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Yaşar, "Bize söylenen Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunması, bu mahalle sakinlerini sevindirdi. Buranın binlerce yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mardin Müze Müdürlüğü bölgeyi koruma altına aldı. Bu sevindirici. Derik’in tarihi dokusu ile turizme ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz" dedi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

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