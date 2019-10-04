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Meksikalı çift düğün için Antalya'yı tercih etti

Meksikalı nişanlı çift, tatil için geldikleri Antalya'da hayatlarını birleştirdi.

Kültür - Sanat 04.10.2019, 14:55 04.10.2019, 15:49
Meksikalı çift düğün için Antalya'yı tercih etti

ANTALYA (AA) - Meksikalı nişanlı çift, tatil için geldikleri Antalya'da hayatlarını birleştirdi.

Meksika'da tanışarak birbirlerine aşık olan 34 yaşındaki Carolina Alveraz Montero ile iş insanı 46 yaşındaki Fabıan Issac Barbera Castro, tatil için geldikleri Antalya'yı çok beğendi.

Yaşamlarını burada sürdürmeye karar veren çift, Döşemealtı ilçesinden ev satın alarak düğün hazırlıkları yaptı. Döşemealtı Belediyesinde kıyılan nikahta, Meksikalı çifte belediye personeli şahitlik yaptı.

Nikah memuruna Türkçe olarak "evet" diyen çift, birbirlerine baklava yedirdi. Gelinin, nikahta damadın ayağına basması ise gülüşmelere neden oldu.

Castro, yaptığı açıklamada, eşinin müşteri olarak tekstil şirketlerine geldiğini, orada tanıştıklarını anlattı.

Zamanla birbirilerini tanıdıklarını ve nişanlandıklarını ifade eden Fabıan Issac Barbera Castro, "10 yıl önce Türkiye'ye tatil için gelmiştim, çok beğendim. Şubat ayında ikimiz geldik, yine hayran kaldık. Burada olduğum için mutluyum. Arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Buradaki insanları ve atmosferi çok seviyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Carolina Alveraz Montero #Fabıan Issac Barbera Castro #meksika #Nikah
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