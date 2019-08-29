Melek ressamlar mutluluğun resmini çiziyor

Kurulduğu günden bu yana geliştirdiği projelerle adından söz ettiren ve özellikle dezavantajlı gruplar için farkındalık yaratan Biz de Varız Destekleme Derneği, bu kez özel gereksinimli çocuklar için resim ve el sanatları kursu düzenledi.

SERGİ AÇILACAK

İlk aşamada 10 özel gereksinimli çocukla başlayan resim ve el sanatları kursunda çocuklara resim yapma teknikleri ve boyama teknikleri, onların zevkine hitap edecek şekilde ve eğlenceli bir yöntemle öğretiliyor. Biz de Varız Destekleme Derneği üyesi ve aynı zamanda Anaokulu Öğretmeni olan Ressam Eda Şengül’ün görev aldığı “Melek Ressamlar” projesi şimdilik haftada iki gün olmak üzere Go Ofis’te gerçekleştiriliyor. Yoğun talebin olduğu kursa ders saatlerini artırmak koşuluyla farklı çocuk guruplarının da katılımını sağlamak üzere dernek çalışmalarına devam ediyor. Özel gereksinimli çocukların ortaya koyduğu sanatsal etkinlikler dersler bittikten sonra bir sergiye dönüştürülecek. Gönüllü Anneler Topluluğu tarafından belirlenen yetenekli özel gereksinimli çocuklar, büyük mutluluk yaşarken, ortaya koydukları eserlerle de hayranlık uyandırdılar.

AMAÇ KALETELİ ZAMAN GEÇİRMEK

Kursun eğitmenliğini üstlenen ve tüm resim gereçlerini kendisi temin eden Ressam Eda Şengül, amaçlarının sanat eseri çıkarmak değil, sanatı kullanarak kaliteli zaman geçirip, resmin iyileştirici gücünden faydalanmak ve çocukların sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Eda Şengül, bu anlamda özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin hayatlarına dokunuyor olmaktan da büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Projeyi yürüten Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak ise, farklı projelerle toplumsal farkındalık yaratmaya devam edeceklerini ve dernek bünyesinde yeni projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.