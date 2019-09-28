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Mert Fırat'ın oynadığı “Westend“in prömiyeri yapıldı

İSTANBUL (AA) - Moritz Rinke'nin kaleme aldığı, başrollerinde Mert Fırat ve Tülin Özen'in bulunduğu "Westend" adlı tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı. Tarabya Kültür Akademisi'nin desteğiyle gerçekleşen oyun, Ataşehir'deki...

Kültür - Sanat 28.09.2019, 12:09 28.09.2019, 13:10
Mert Fırat'ın oynadığı “Westend“in prömiyeri yapıldı
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İSTANBUL (AA) - Moritz Rinke'nin kaleme aldığı, başrollerinde Mert Fırat ve Tülin Özen'in bulunduğu "Westend" adlı tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı.

Tarabya Kültür Akademisi'nin desteğiyle gerçekleşen oyun, Ataşehir'deki DasDas Metropol İstanbul'da izleyiciyle buluştu.

Rejisini Tarabya Kültür Akademisi sanatçılarından Tuğsal Moğul'un üstlendiği oyunun çevirisini Hakan Saygun yaptı.

Naz Çağla Irmak, Evren Bingöl, Pervin Bağdat ve Gün Koper'in de sahne aldığı eserin koreografisini ise Deniz Atlı hazırladı.

Rinke'nin, yaşanılan yüzyılın bireysel trajedilerinin komedisini etkili bir şekilde sunmayı hedeflediği oyunun konusu, kısaca şöyle:

"Eduard ve Charlotte, şehirden uzakta lüks bir mahalledeki yeni evlerinde yıllar sonra yeniden buluştukları eski bir arkadaşlarını ve komşularını ağırlar. Zaman geçtikçe, konuşulmaya cesaret edilemeyen konular, ele alınmaya ve karakterlerin iç dünyası dışa yansımaya başlar."

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, yarın ve 16 - 28 Ekim'de yeniden izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#dasdas #Mert Fırat #tiyatro #Tülin Özen #Westend
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