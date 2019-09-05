Meva Günay’dan yepyeni bir sergi...

11 yaşındaki ressam Meva Günay’ın yeni çalışmaları sanatseverlerle buluşuyor. Günay’ın akrilik boya ve pastel kullanarak yaptığı tablolar arasında fil, kaplan, baykuş ve balık gibi hayvan figürleri yer alırken tüm objeler ve formlar capcanlı renklerle sunuluyor.

11 yaşındaki ressam Meva Günay yepyeni bir sergiye imza atıyor. Eğitimine Ankara Ted Koleji’nde devam eden genç sanatçının yoğun ders vakitlerinden arta kalan sürede ortaya koyduğu çalışmaları bu sergide bir araya geliyor. Serbest temalı resim sergisinde ağırlıklı biçimde kaplan, balık, fil ve baykuş figürlerinin yanı sıra sanatçının hayal gücünü kullanarak tasarladığı genç kız portreleri ile serbest çağrışımlı imgeler bulunuyor.

"ÇALIŞMAK BAŞARIYA ULAŞTIRIR"

Resim yapmaya ve resim dersleri almaya yıllardır devam eden, 2017 yılında da ilk sergisini Çankaya’da açan Günay, “Resim, uzun yıllar boyunca çalışılması gereken bir alan. Çünkü bu alanda yalnızca yetenekli olmak yetmez. Yeteneğin kaybolan bir şey olduğuna, çalışmanın ise başarıya ulaştıracağına inanıyorum. Bundan dolayı da hemen her gün uygun vakitlerde yeni çalışmalar ortaya koymak için çabalıyorum” diyor.

"ÖNÜMDE UZUN YILLAR VAR"

Hayal gücünü beslemek için doğayı ve insanları yakından gözlemlediğini dile getiren Günay, “Bana resim yapmaya başladığım ilk yıllarda öncelikli şekilde öğretilen kural buydu. Çok küçük yaşlardan itibaren resim yapıyorum ama daha önümde çok uzun yıllar olduğunun farkındayım. Sergiye gelenler hayal gücüm ile gözlemlerimin iç içe geçmiş imgelerini bulacaklar” sözlerini kaydediyor.

VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu’nun himayelerinde gerçekleşen sergi, 11 Eylül’e kadar VakıfBank’ın Ankara Kavaklıdere’deki sergi binasında görülebilecek.