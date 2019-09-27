İSTANBUL (AA) - Tasarımcı-mimar Zeynep Melek Bulut, "40+1 Tasarım Konuşmaları" serisi kapsamında, "Ötekiler için Sanat ve Mimarlık - Göç" başlıklı bir konuşma yaptı.

YDK Studio'nun organizasyonu olarak kurulan ve GZT'nin medya sponsorluğunda yapılan "40+1 Tasarım Konuşmaları" etkinliğinin sekizincisi Akademi Beyoğlu'nda gerçekleşti.

Etkinliğin konuğu tasarımcı-mimar Zeynep Melek Bulut, "Ötekiler için Sanat ve Mimarlık - Göç" başlıklı konuşmasında, İl Göç İdaresi binasına yerleştirilen "Göç" konulu enstalasyonunun ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan göçmenler üzerine çalıştığı için bu yerleştirmeyi yaptığını dile getiren Bulut, şu değerlenmelerde bulundu:

"Kuşlar bir yerden bir yere göç ederken aidiyet duyularını, var olma bilinçlerini yitirmemek için 'murmuration' denilen bir ses çıkarırlar. Bu ses havada çarpışarak güvenli bir geometrik ağ oluşturur ve bu ağ sayesinde yolculuklarını sürdürürler. Bu sözünü ettiğim ses diyagramını ve doğal matematiğini baz alarak havada dondurulmuş bir uçuşun ağ görüntüsü bizim için ilham oldu. Kuşun tam özgürleştiği, yani kanat açtığı anı kuş iskeletinden çıkarıp dondurduk ve onu bu haliyle yerleştirdik."

Bulut, eseri oluştururken yaklaşık 4,5 milyon göçmenin giriş yaptığı İstanbul Göç İdaresi üzerine yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Umudun, yeniden başlamanın, sıfır noktasının daha da mühimi iç göçümüzün, benden bene dönüşümüzün bir temsili olan bu kuş sürüsünün zemini de bir hafıza mekanı olmalıydı." şeklinde konuştu.

Eserin Türkiye'nin ve muhtemelen dünyanın bir kamu binasına yerleştirilmiş ilk göç enstalasyonu olduğunu ifade eden Bulut, göç meselesinin yaşanmadan tam olarak bilinemeyeceği fakat bunun insanların ellerinden geldiğince empati ile yaklaşmaları gereken vicdani bir konu olduğunu vurguladı.

- "Etkinliğe 3 gün kala iptal edildi"

Programın moderatörlüğünü yapan "40+1 Tasarım Konuşmaları"nın kurucusu mimar Yasemin Karaca ise tasarımın her alanında iş üreten mimarları, iç mimarları, peyzaj mimarlarını, takı ve yemek tasarımcılarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, Türkiye'deki başarılı ve genç tasarımcıları daha görünür hale getirmeyi, onların projelerini konuşmayı ve tasarım süreçlerini irdelemeyi istediklerini söyledi.

Bugüne kadar etkinliklerini Zemin İstanbul'da yaptıklarını hatırlatan Karaca, "Hem katılımcılarımız hem konuşmacılarımız hem mekan birbirleriyle çok uyumlu ilerliyordu. Eylül ayıyla birlikte yeni sezonu başlatmak için Zeynep Melek Bulut ile konuştuk. Afişlerimizi hazırladık, kayıtlarımızı açtık, duyurduk, yaklaşık 150 kişi kayıt yaptırmışken etkinlik 3 gün kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilat gerekçesiyle iptal edildi ve biz de Akademi Beyoğlu'nu ayarladık." diye konuştu.

Karaca, klima tadilatı gerekçesiyle Zemin İstanbul'daki programın iptal edildiğini aktararak, "Aslında afişimizi paylaştıktan sonra bizden programa ve faaliyetlerimize dair bilgi istediler. Zemin İstanbul'a faaliyetlerimize ve programa dair kapsamlı bir mail gönderdim. Fakat yarım saat sonra tadilat gerekçesiyle programı iptal ettiklerini söylediler." bilgisini verdi.

"40+1 Tasarım Konuşmaları" gelecek programlarına Akademi Beyoğlu'nda devam edecek.