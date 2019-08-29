Moskova'da Türk tasavvuf düşüncesi anlatıldı
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, 13. "Dostları Topluyoruz" Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar" oturumu düzenlendi.Türkiye-Rusya Karşılıklı...
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, 13. "Dostları Topluyoruz" Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar" oturumu düzenlendi.
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarı'nda, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen oturuma çok sayıda davetli katıldı.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Tatçı, tasavvuf şairi Yunus Emre hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.
Konuşmacılardan gazeteci-yazar Leyla İpekçi de İslam'ın mistik yüzü sufizm ile ilgili konuşma yaptı.
Türk tasavvuf düşüncesinin sembol enstrümanı ney hakkında bilgi veren neyzen Mustafa Hakan Alvan daha sonra konuklara ney dinletisi sundu.
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