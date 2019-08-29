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Moskova'da Türk tasavvuf düşüncesi anlatıldı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, 13. "Dostları Topluyoruz" Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar" oturumu düzenlendi.Türkiye-Rusya Karşılıklı...

Kültür - Sanat 29.08.2019, 20:28
Moskova'da Türk tasavvuf düşüncesi anlatıldı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, 13. "Dostları Topluyoruz" Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar" oturumu düzenlendi.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarı'nda, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen oturuma çok sayıda davetli katıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız, ilk büyük Türk mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi ve Yesevilik üzerine konuşma yaptı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Tatçı, tasavvuf şairi Yunus Emre hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Konuşmacılardan gazeteci-yazar Leyla İpekçi de İslam'ın mistik yüzü sufizm ile ilgili konuşma yaptı.

Türk tasavvuf düşüncesinin sembol enstrümanı ney hakkında bilgi veren neyzen Mustafa Hakan Alvan daha sonra konuklara ney dinletisi sundu.

#13. "Dostları Topluyoruz" Uluslararası Müzik Festivali #rusya #Türk tasavvuf düşüncesi #yee
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