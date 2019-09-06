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Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali

- Festivalin son gününde Türkiye ve yurt dışından zurna üstatları performanslarını sergiledi

Kültür - Sanat 06.09.2019, 00:12
Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali
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MUĞLA (AA) - Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren 5. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi.

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden 7 zurna ustası ile Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan ve Makedonya'dan 6 yabancı sanatçı sahne aldı.

Sanatçıların performansını sergilediği festivalin son gününde, bazı vatandaşlar çalınan müzik eşliğinde oynadı.

Gösteriyi, tatil için ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, yaptığı konuşmada, festivalin amacının zurnayı gelecek nesillere taşımak ve tanıtmak olduğunu söyledi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festivali gelecek yıllarda da devam ettireceklerini ifade eden Çoban, "Bazıları 'Zurnanın festivali mi olur?' dedi ama dünyada ve Türkiye'de ilk olan bu festival çok güzel tuttu. Geniş kitlelere yayıldı. Seyircinin ilgi ve beğenisini topladı." dedi.

#fethiye #muğla #Muğla Büyükşehir Belediyesi #Uluslararası Zurnazen Festivali
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