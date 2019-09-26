Murat Şeker Mumcular’daydı

Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’ylabuluşturan, Ege’nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, devam ediyor.

Her geçen yıl daha da gelişen, Türk filmlerini sadece Bodrum’la değil, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’yla da buluşturan ve sinemaseverleri Bodrum’un büyülü Ege atmosferinde ağırlayan “Bodrum Türk Filmleri Haftası” 9 yıl içerisinde daha da gelişti ve sinema sektörünün heyecanla beklediği özel bir buluşmaya dönüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın Mumcular Köy Meydanı, “Dere Tepe Sinema” etkinliği kapsamında gerçekleşen “Çakallarla Dans 5” filminin gösterimi geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Bodrumlu sinemaseverler filmi Mumcular köyünde filmin yönetmeni Murat Şeker ile birlikte coşku ve heyecan ile izlediler. Hemen hemen her yıl film haftasına katıldığını dile getiren Şeker, burdan mutlu ayrıldığını ifade etti.

Film gösterimleri, Oasis Alışveriş Merkezi Cinemarine Sinemaları, Mumcular Köy Meydanında 27 Eylül’e kadar devam edecek.