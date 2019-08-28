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“Mutlu şehir“ bu yıl turizmde “mutsuz“

- TÜİK verilerine göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, bu yaz döneminde hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşılamamanın üzüntüsü yaşanıyor

Kültür - Sanat 28.08.2019, 14:45 28.08.2019, 17:04
“Mutlu şehir“ bu yıl turizmde “mutsuz“

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, bu yaz sezonunda hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşılamadı.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, Akliman, Hamsilos koyları ile Erfelek Tatlıca Şelaleri gibi önemli turizm merkezilerine sahip olan Sinop, yıllık ortalama bir milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen ziyaretçi sayısında önceki yıllara oranla gözle görülür bir düşüş yaşandığını söyledi.

Konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının ziyaretçi sayısındaki düşüşü ortaya koyduğunu belirten Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Sinop, bölge turizmi açısından çok önemli bir kent. Yılda 1 milyonu aşkın insanın ziyaret ettiği bir turizm merkezi ancak bu yaz döneminde bayram tatilleri dışında ziyaretçi sayımızda düşüş yaşandı. Sinop olarak kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Hizmet ve kalite noktasında eksiklerimiz var. Şehrin tüm etkenleri bir araya gelerek bu sorunu çözmeliyiz."

Yerel yönetime kentin eksiklerinin giderilmesinde çok önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Çobanoğlu, "Birikmiş sorunlar var. Belediyenin söz konusu sorunları bir şekilde çözmesi gerekiyor. Yaz dönemindeki sıkıntıları herkes gördü, yaşadı. Yaz sezonu bitmek üzere. Sivil toplum kuruluşları olarak çözüm önerilerimizi mutlaka ilgili yerlere sunacağız. Sinop turizminin geleceği adına acil önlemler alınmalı." dedi.

#Ahmet Çobanoğlu #Mutlu Şehir #sinop
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