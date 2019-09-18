Necip Fazıl Kısakürek'in En İyi Şiirleri

Türk edebiyatının ve Türk şiirinin usta kalemlerinden Necip Fazıl Kısakürek, zorlu yaşamında ardından birçok önemli eser bırakmış ve sayısız şiir kaleme almıştır. Çağının çok ötesinde şiirler kaleme alan şair Necip Fazıl Kısakürek, siyasi görüşü, poetikası ve dergicilik faaliyetleriyle hayatın içinde aktif rol oynamıştır.

Hayatının iki farklı dönemden oluştuğunu söyleyen şair, İslam davasının da Türkiye’deki önemli temsilcileri ve üstadı olarak gösterilmektedir. İlk dönem şiirlerinde daha çok karamsarlığı ve yalnızlığı işleyen şairin sonraki dönemlerde toplumcu bir çizgiye kaydığı görüşü hakimdir.

Necip Fazıl Kısakürek’in şiirleri her dönemde güncelliğini ve popülerliğini korumaktadır. Üstat Necip Fazıl’ın en iyi şiirleri arasında ise; Kaldırımlar, Ayrılık Vakti ve Beklenen şiirleri Türk edebiyatının en iyi şiirleri arasında anılmaktadır.

Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?

1904 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Türk edebiyatının usta kalemi Necip Fazıl Kısakürek , 5 yaşında dedesinden okumayı öğrendi.

1912 yılında Amerikan Koleji’nde eğitim hayatına başlayan Kısakürek, yaramazlıkları nedeniyle okuldan atıldı. Okuldan atıldıktan sonra birçok farklı okulda ilk ve orta öğrenimini tamamladı.

Üniversite öğrenimi için İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesine giren Necip Fazıl, Maarif Vekaletinin açtığı sınavı kazanarak eğitimine Paris’te devam etmek üzere gönderildi.

Paris yıllarında bohem hayatında içinde kumar ve içkiye alışan Necip Fazıl 1934 yılına kadar dönemin önemli bir entelektüeli olarak anıldı.

1934 yılında Nakşibendi Şeyhi Abdülhakim Arvasiyle ile tanışmasının ardından şair İslami bir çizgide eser vermeye başladı.

1983 yılında hayatını kaybeden şair bugün Türkiye’nin en önemli edebiyatçılarından biri olarak anılmaktadır.

En İyi Necip Fazıl Sözleri

Çetrefilli yaşamı ve şiirdeki ustalığıyla tüm zamanlarda popülerliğini koruyan Necip Fazıl’ın şiirleri ve sözleri , onun isminin yıllar boyunca yaşamasına neden olmaktadır. Necip Fazıl tarafından kaleme alınan sayısız eserde, okuyucularını derinden etkileyen birçok özlü söz ve şiir dillere pelesenk olmuş durumdadır.

Okuyucuları derinden etkilemeyi başarmış olan şairin en meşhur şiirlerinden biri ise; Kaldırımlar şiiridir. Necip Fazıl’ın şiir ve edebiyattaki başarısını borçlu olduğu en önemli şiiri şüphesiz ki Kaldırımlar şiiridir. Uzun süre Paris’te yaşayan şairin, gurbetteki yalnızlığını en iyi anlattığı bu şiiri günümüzde hala şiirde aşılamayan bir noktadır.

1934 yılında şairin hayatını derinden etkileyecek bir gelişme yaşanır. Nakşibendi tarikatının önemli mürşidi kamillerinden olan Abdülhakim Arvasi ile tanışmasının ardından yazın hayatında ve normal yaşantısında büyük değişimler yaşamıştır.

Yazı hayatında sayısızı eser veren Necip Fazıl Kısakürek, toplumun önemli bir kesimi tarafından üstat olarak kabul edilir. Kısakürek’in öğretileri bugün bile önemli bir kitle tarafından takip edilmektedir.