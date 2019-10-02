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Ödül rekortmeni "Bir Tenor Aranıyor" 10. sezonunda

Daha önce tam 16 dilde ve 25 ülkede sahnelenen Ken Ludwig’in bol ödüllü müzikli oyunu  BİR TENOR ARANIYOR,10. sezonunda Ankara Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonu ile 8 Ekim 2019 Salı günü  saat 20.00’de, Leyla Gencer  Sahnesi’nde  seyircisiyle buluşuyor.

Kültür - Sanat 02.10.2019, 12:34 02.10.2019, 12:43 Ramazan Durmuş
Ödül rekortmeni "Bir Tenor Aranıyor" 10. sezonunda

Daha önce tam 16 dilde ve 25 ülkede sahnelenen Ken Ludwig’in bol ödüllü müzikli oyunu  BİR TENOR ARANIYOR,10. sezonunda Ankara Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonu ile 8 Ekim 2019 Salı günü  saat 20.00’de, Leyla Gencer  Sahnesi’nde  seyircisiyle buluşuyor.

Müzikallerin Oscar’ı olarak bilinen Tony Ödülü’ne dokuz kez aday olan ve bu ödüle iki defa layık görülen BİR TENOR ARANIYOR; 1930’lu yılların Amerika’sında, bu kıtada ilk defa sahneye çıkacak ünlü bir İtalyan tenorun küçük bir otel odasında başından geçen gülünç olayları ele alıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010-2011 sanat sezonundan itibaren kapalı gişe olarak Doğan Çelik’in rejisiyle sahnelenen BİR TENOR ARANIYOR; 2019-2020 sanat sezonunda da Ankaralı sanat severlerle olacak.

Sahneye Koyan: Doğan Çelik

Dekor: Talat Ayhan

Kostüm:Gazal Erten

Koreograf: Yeşim Oktar

Işık: Bülent Arslan, Tahsin Çetin

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#Ankara Devlet Opera ve Balesi #Bir Tenor Aranıyor #müzikli oyun
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