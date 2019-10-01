Ödüllü Türk yönetmen ABD Amazon’dan iş teklifi aldı

Ödüllü yönetmen Biray Dalkıran, ABD’de yeni film çekmek için iş teklifi aldığı belirtildi.

Ödüllü yönetmen Biray Dalkıran, Amerika’da kariyer edilmeye devam ediyor. 2017 yılında Amerika’da çektiği sinema filmi Crossbreed ile Amerika’da bir çok ödül alan ve VOD (dijital yayıncılıkta kullanılabilen yeni bir sistem) sektörünün ilgisini üzerine çeken başarılı yönetmen, yine VOD sektörünün devleri olan Amazon, Itunes Googleplay, Microsoft ve PS’de satışa sunulacak olan bir sinema filmi için yönetmenlik teklifi aldığı belirtildi.

Başarılı yönetmen Biray Dalkıran, yeni filmin anlaşmasını yapmak için yapımcı eşi Asuman Şener Dalkıran ile birlikte Los Angeles’a gittiği kaydedildi.

(İHA)