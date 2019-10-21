Orkestra Akademik Başkent Konserleri’nin 8’inci sezonu başlıyor
Orkestra Akademik Başkent DenizBank Konserleri 8’inci sezonunu 24 Ekim’de açıyor.
Orkestra Akademik Başkent DenizBank Konserleri’nin 2019-2020 sezonunun açılışı, Orhun Orhon yönetiminde, Sibel Sarıcan Gündüz’ün solistliğini üstleneceği konser ile yapılıyor.
2012 yılından bu yana DenizBank’ın katkılarıyla düzenlenen Orkestra Akademik Başkent Konserleri’nin 8’inci sezonu, 24 Ekim 2019 Perşembe günü Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik ile başlıyor.
2019-2020 sezonunda Ankaralı sanatseverlerle buluşmaya devam edecek konserlerin sezon açılışı Orkestra Şefi Orhun Orhon yönetiminde ve Sibel Sarıcan Gündüz solistliğinde gerçekleştirilecek.
DenizBank’tan kültür ve sanata tam destek
Kültür ve sanat çalışmalarını toplumun daha geniş kesimleriyle buluşturma çabalarına destek olmayı ve bu sayede sosyal yaşamı zenginleştirmeyi hedefleyen DenizBank yeni sezonda da Orkestra Akademik Başkent DenizBank Konserleri’ne katkılarını sürdürüyor.
1997’de, Afife Jale sahnesine sahip çıkarak, bu değerli sanat yuvasının renovasyonunu gerçekleştiren banka, Deniz Kültür iştiraki ile tiyatrodan senfonik müziğe, operadan edebiyata, belgeselden sinemaya birçok ses getiren projede yer alıyor. DenizBank, 16 yıldır İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserlerini desteklemesinin yanı sıra, Orkestra Akademik Başkent Konserleri ve DenizBank Çocuk Operası projesi ile kültür sanata desteğini sürdürüyor.
Yeni sezonun ilk programı ise şöyle;
Tarih: 24 Ekim 2019, Perşembe
Saat: 19.30
Yer: Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu
Şef: Orhun Orhon
Solist: Sibel Sarıcan Gündüz (Piyano)
Program
-J. S. Bach Klavsen Konçertosu
BWV 1054 No:3
-P. I. Tchaikovsky
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