"Pakize" kitapseverlerle buluştu

Koç Üniversitesi Yayınları (KUY) tarafından yayımlanan Pakize adlı kitap raflardaki yerini aldı. Tefrika dizisinden yayımlanan kitap, gazeteci ve çevirmen Behice Ziya Kollar tarafından kaleme alındı, Mustafa Akay tarafından Latin harflerine aktarıldı.

Tanzimat romanı geleneğine bağlı bir şekilde evlilik, Batılılaşma, eğitim, kadının özgürleşmesi gibi konuları tartışan kitap, bu sorunların bir kadının bakış açısı ve duygu dünyası dolayımıyla yansıtılması nedeniyle diğer kitaplara göre “yeni” ve “ayrıksı” olarak ayrılıyor.

Gururlu, okuyan, yazan, eleştiren yirmili yaşlarında bir kadın olan Pakize’nin, gazetede okuduğu, “kadınlar ve aşka dair bir makale” ile hayatının değişmesini konu alan kitap, Pakize’nin yazının sahibine duyduğu hayranlığın, beklenmedik bir şekilde platonik bir aşka, ardından saplantılı bir tutkuya dönüşmesinden bahsediyor.

Behice Ziya Kollar’ın yazdığı, 1895 yılında Maarif dergisinde tefrika edilen Pakize, Türk edebiyatı araştırmaları için yeni imkânlar sunan bir roman olma özelliği ile öne çıkıyor.