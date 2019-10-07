"Romeo ve Juliet" Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor

Biletleri satışa çıktığı dakikada tükenen, kapalı gişe eserimiz Romeo ve Juliet balesi Opera Sahnesi’nde…

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle “ Romeo ve Juliet” balesini yepyeni bir anlayışla, Çaykovski’nin müzikleri eşliğinde, 10-12 Ekim 2019 akşamı Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

19 Kasım 2016 tarihinde İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde Dünya Prömiyeri’ni gerçekleştiren ve 2016-17 Sanat Sezonu’nda Antalya Devlet Opera ve Balesi repertuvarına alınan eser; gerek librettonun ele alınışı , gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olup ; müzik düzenlemesi Tolga Taviş , libretto ve koreografisi 2013 yılında IV.Murad Balesi ile “Donizetti Müzik Ödülleri” gecesinde “Yılın En İyi Bale Yapımı” ve “ Yılın En İyi Koreografı” ödüllerini kazanan Volkan Ersoy ve Armağan Davran, dekoru Çağda Çitkaya, kostümleri Sevtaç Demirer ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Ersoy ve Davran tarafından Çaykovski’nin “Romeo ve Juliet –Fantasy Overture”adlı eserine atıfta bulunarak, bestecinin tüm bestelediği operalar, quartetler, senfoniler, baleler dinlenerek , eserlerinin içinden bölümler ve pasajlar seçilerek, Tolga Taviş düzenlemesiyle Shakespeare’e hayat verilen eser, dünyada tek olma özelliğini taşıyor.

Birbirine düşman iki ailenin çocukları olan, karşılaştıkları ilk anda aşık olup, kavuşamama öykülerini izleyeceğimiz Romeo ve Juliet’de ; Murat Cem Orhan ve Sunay Muratov dönüşümlü olarak orkestrayı yönetirken, Juliet’e; Özge Başaran, Mine İzgi ,Sultan Menteşe, Romeo’ya Burak Kayıhan, Eren Keleş, İlhan Durgut,Tybalt’a İlhan Durgut, Burak Kayıhan ,Eren Keleş , Paris’e Eren Keleş, İlhan Durgut, Kadir Okurer (Buğrahan Alnıaçık), Mercutio’ya Kadir Okurer,Umut Can Arzuman, Uluç Aytan, Etkin Yüzer, Lady Capulet’e Özge Onat, Gizem Tuncel, Ezgi Sarıoğlu(Gökçe Aksu), Lord Capulet’e Hakan Odabaşı, Taner Oğuzhan, Rosaline’e Güleycan Kocabey, Ezgi Sarıoğlu, Beril Baştürk, Peder Lawrence’e Ertuğrul Bolat, Mert Kocaay, Serhat Elifer hayat veriyor.