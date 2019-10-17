Rus Todes Dans Topluluğuna Ankaralı seyirciler hayran kaldı
Senkronize dansta "dünyada en hızlı gösteri yapan grup" olarak nitelendirilen Rus Todes Dans Topluluğu, yüksek enerjileri ve uyumlarıyla Ankaralı seyircileri hayran bıraktı.
ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Senkronize dansta "dünyada en hızlı gösteri yapan grup" olarak nitelendirilen Rus Todes Dans Topluluğu, yüksek enerjileri ve uyumlarıyla Ankaralı seyircileri hayran bıraktı.
Hızlı tempoları nedeniyle gösterilerine "Dansın Formula'sı" denilen grupta yer alan 50 dansçı, ATO Congresium'da, sahnede karnaval havası yarattı.
Temponun hiç düşmediği dans gösterisinde, kimi zaman New York sokaklarını kimi zaman Vahşi Batı'yı kimi zaman bir havaalanını fon yapan, Arap, Çin, Hint, Rus, Kafkas figürlerini yeniden yorumlayan dansçılar, izleyenlere adata dansla mini bir dünya turu yaptırdı.
Todes Dans Topluluğunun Kurucusu Alla Duhova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldikleri Ankara'yı çok beğendiklerini ve burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Bu yılın Rusya-Türkiye Kültür Yılı olduğuna işaret eden Duhova, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Duhova, "Umut ediyoruz ki güzel ilişkiler hep böyle devam edecek. Buna katkı vermek için elimizden geleni yaparız." diye konuştu.
- "Enerjimizi, en arka koltuktaki izleyici bile hisseder"
Duhova, Todes Dans Topluluğu'nun enerjisi, repertuvarı ve farklı stiliyle diğer gruplardan ayrıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Coşkuyu, aşkı, sevgiyi, sevinç gibi duyguları farklı dans stilleriyle anlatıyoruz. Bizim en önemli özelliklerimizden biri dansçılarımızın senkronize hareket etmesi. Sahne üzerinde oldukça kalabalık olan ekibimiz her hareketi aynı anda yapıyor. Bir diğer farkımız güçlü enerjimiz, salonun en arka koltuğundaki izleyici bile onu hisseder. İzleyicilerimiz performansımızı muhteşem olarak niteliyor, tüm gösterinin bir nefes alımlık sürede bittiğini söylüyor."
- "Mayıs ayında Türkiye turnesindeyiz"
Türk seyircisinin çok sıcakkanlı olduğunu belirten Duhova, Türkiye'de gösteri yapmanın ve bu izleyiciyle bir araya gelmenin sevinciyle dolu olduklarını kaydetti.
Duhova, Türk izleyicisinden aldıkları olumlu enerjinin performanslarına yansıdığını belirterek, "Bu karşılıklı ve inanılmaz bir duygu." ifadesini kullandı.
Bu gösterinin son olmayacağını ifade eden Duhova, mayıs ayında bir turne programıyla yeniden Türkiye'ye gelmeyi planladıklarını bildirdi.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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