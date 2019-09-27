Rusya’da "Türk Sineması Günleri"
YEKATERİNBURG (AA) - Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Yekaterinburg şehrinde Türk filmlerinin gösterileceği “Türk Sineması Günleri” başladı.Moskova YEE tarafından Dom Kino isimli bir sinema salonunda gerçekleştirilen programın...
Kültür - Sanat 27.09.2019, 22:02
YEKATERİNBURG (AA) - Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Yekaterinburg şehrinde Türk filmlerinin gösterileceği “Türk Sineması Günleri” başladı.
Türk mutfağından ikramların sunulduğu etkinlikte, müzik dinletisi ve “Türkiye'yi Tanıyalım” başlıklı bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Sinema günleri kapsamında her gün Rusça alt yazılı 2 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik 3 gün sürecek.
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|5
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|5
|10
|4. Sivasspor
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|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
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|8
|9. Malatyaspor
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|7
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|5
|6
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|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
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|5
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|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
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|5
|9
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|9
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|9
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|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2