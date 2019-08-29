SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye olarak kentin "2021 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olması için başvuru yaptıklarını bildirdi.

Yüce, Ormanpark'ta düzenlenen Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ağustos ayı yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Paris'teki toplantıda Sakarya'nın 2021 Türk Dünyası Tarih ve Diriliş Şehri ilan edildiğini söyledi.

Aynı yıl içerisinde Sakarya'da "Dünya Su Konseyi" toplantısını gerçekleştirmek istediklerini aktaran Yüce, "2021 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmak için de başvuru yaptıklarını ifade etti.

Sakarya'nın Türk Dünyası ile kucaklaşması ve bağlarının kuvvetlenmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Yüce, "Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğimiz, koordinasyonu sağlayan önemli bir kurum olarak ön plana çıkıyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu birliğimizin Sakarya temsilciliğini açmış olacağız." dedi.

- "Sakarya Paris'te tanıtılacak"

Yüce, "2071 Kent Vizyonu" çerçevesinde şehrin gelecekteki imar planını aktaran uluslararası bir fikir yarışması düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu yarışmaya Taşkent ve Semerkant üniversitelerinden de gerekli katılım alınacak. Yine Sakarya'dan bir heyetimiz karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için Özbekistan'a ziyarette bulunacak. Sakarya'mızın 2021 yılında üç önemli etkinliğe ev sahipliği yapması için çalışıyoruz. Şehrimiz mayıs ayında Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali ve Türk dili konuşan ülkeler resmi kuruluşlarının da yer aldığı UNESCO Genel Merkezi'ndeki toplantıda Sakarya 2021 Yılı Türk Dünyası Tarih ve Diriliş Şehri ilan edildi. İnşallah Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılına tekabül eden bir vakitte gerekli etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bunun öncesinde Paris'te bir şehrengiz gerçekleştirerek Sakarya'yı tanıtacağız."

2021 yılında Dünya Su Konseyi'ni Sakarya'da toplamak istediklerine belirten Yüce, sempozyumlar ve etkinliklerle ilgili komitelerin dikkatini çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kısa süre önce Kırgızistan'ın Oş şehri ile "kardeş şehir protokolü" imzaladıklarını, bu süreçte birçok faaliyette bulunduklarını anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Oş aynı zamanda 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti. 2020 yılı için Özbekistan'ın Hiva şehri aday. 2021 yılında ise Sakarya'ya bu unvanı kazandırmak istiyoruz. 1-3 Ekim tarihleri arasında Oş'ta bir şehrengiz buluşması yapılacak. Burada sunmak üzere bir kitap hazırlıyoruz. Talebimiz üzerine kalemi son derece kuvvetli olan eski Karaman Belediyesi Başkanımız Kamil Uğurlu Bey şehrimizin tüm ilçelerini gezerek abide şahsiyetlerle buluştu. Oş'un ovalarını, çayırlarını, köylerini gezdi. Oradaki soydaşlarımızla hemhal oldu ve makaleler dizini hazırladı. İnşallah altı kuruluşun çatısı altında güzel bir eser hazırlamış olacağız."

Toplantıda, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Aziz Selahattinov, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Vekili ve TDMMB Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, TDMMB yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Büyükelçiliği personeli ile büyükşehir belediyesi bürokratları yer aldı.