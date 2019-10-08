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Samsun'da "The Funtime of the Opera"

- Samsun Devlet Opera ve Balesi, "The Funtime of the Opera" interaktif konserini yeniden verecek

Kültür - Sanat 08.10.2019, 17:37
Samsun'da

SAMSUN (AA) - Türkiye'de ilk defa geçen sezon Ankara'da gerçekleştirilen "The Funtime of the Opera" interaktif konseri, Samsun'da ikinci kez dinleyiciyle buluşturulacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni sanat sezonunda izleyenlerin de orkestranın bir üyesi olduğu "The Funtime of the Opera"yı repertuvarına aldı.

SAMDOB tarafından, sanatın farklı pencereden tanıtıldığı, sahne ve seyirci arasındaki görünmez duvarın ortadan kalktığı "The Funtime of the Opera" interaktif konserinin ikinci kez sahneleneceği duyurusu yapıldı.

İzleyenlerin de müzik icra etme şansını yakaladığı eşsiz bir konsept olan "The Funtime of the Opera" konserinde seslendirilen parçaların herkesin mutlaka bir film karesinden, reklam jeneriğinden veya telefon melodisinden aşina olduğu müziklerden seçildiği aktarılan açıklamada, konserde orkestra şefi Musa Göçmen'in yönetiminde alışılagelmiş klasik müzik dinleme kalıbının dışına çıkılacağı vurgulandı.

Konserde seyircilerin şarkılara eşlik ederek, ıslık çalarak veya tempo tutarak orkestranın bir parçası olacağı kaydedilen açıklamada, 80 dakika sürecek konserde soprano Sezgi Elhüseyni, mezzo soprano Leyla Ceren Koç, tenor Gürkan Sezgin ile bariton Murat Göçken'in solist sanatçı olarak yer alacağı aktarıldı.

"The Funtime of the Opera" interaktif konseri, 10 Ekim'de Atatürk kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.


#interaktif #opera #SAMDOB #The Funtime of the Opera
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