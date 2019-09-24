Sanat güneşi ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı

Sanat güneşi Zeki Müren, ölümünün 23. yılında Bursa’da kabri başında dualarla anıldı.

Türk sanat müziğinin ‘batmayan güneşi’ olarak bilinen Zeki Müren, Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında ölümünün 23’üncü yılında anıldı. Düzenlenen anma törenine ailesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV), TSK Mehmetçik Vakfı yetkilileri ve bu vakıfların yardımlarıyla yaptırılan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katıldı. Zeki Müren’in isminin verildiği okulun öğrencileri, sanat güneşinin mezarına karanfil bıraktı. Duaların ardından konuşan Zeki Müren’in yeğeni Sevtuğ Olgaç, ”Aile adına gelen herkese teşekkür ederim. Bu değerli vakıfların yaptıkları hizmetler içinde derneklere ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Zeki Müren’in mal varlığını bağışladığını ve bu bağışlarla öğrencilere burs verildiğini söyleyen Türk Eğitim Vakfı Şube Müdürü Başkanı Mehmet Çalışkan, "1996 yılından sonra kurulan Türkiye Eğitim Vakfı, Zeki Müren Burs Fonundan bugüne kadar 73 ilde 3 bin 251 öğrenciye burs verildi. Bu sene de 161 öğrenciye burs vereceğiz. Kendisi Türkiye’nin sanat güneşidir, fakat aynı zamanda TEV ile birlikte Türkiye’mizin eğitim güneşi de olmuştur" diye konuştu.

Zeki Müren’in vefat ettiği İzmir’de de bir anma gecesi tertipleneceği öğrenildi.

(İHA)