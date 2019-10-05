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Sanatçı Sıla'dan 3 saatlik muhteşem ziyafet...

Bursa'da verdiği kapalı gişe konserin ardından yeniden Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne dönen Sıla, KerkiSolfej tarafından düzenlenen konser serisinin üçüncüsünde de şarkılarını mahşeri bir kalabalıkla birlikte seslendirdi.

Kültür - Sanat 05.10.2019, 10:09 05.10.2019, 10:53 Ramazan Durmuş
Sanatçı Sıla'dan 3 saatlik muhteşem ziyafet...
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Bursa'da verdiği kapalı gişe konserin ardından yeniden Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne dönen Sıla, KerkiSolfej tarafından düzenlenen konser serisinin üçüncüsünde de şarkılarını büyük bir kalabalıkla birlikte seslendirdi.

Gerek coşkusu gerekse bitmek tüknemke bilmeyen enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sıla, en sevilen şarkılarından oluşturduğu özel repertuarı ile 3 saat süren muhteşem bir performansa imza attı. Sahneye ilk olarak parlak yeşil bir Attico elbiseyle çıkan Sıla, ikinci yarıda ise ışıl ışıl bir Douze Studio takım tercih ederek güzelliğini şıklıkla perçinledi. Konserinin ilk bölümünün sonlarına doğru zaman zaman yağan yağmura aldırış etmeden kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür eden başarılı sanatçı, ''Bursa'da yer bulamadık. Yarım otobüs sana geldik.'' sözleri ile kendisine seslenen bir hayranına ise ''Bak işte şimdi çok mahçup oldum. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım beklediğinizden daha fazla eğlenirsiniz.'' diye karşılık vererek hayranlarını selamladı.


Yeni albümündeki Sezen Aksu’nun ‘Zeybek’ şarkısı çok beğenilen Sıla, dün akşam da yine ‘Zeybek’ şarkısını efeler eşliğinde seslendirdi. Konukların büyük beğenisini toplayan şarkı ve zeybek dansı büyük alkış aldı. Finalde konfeti yağmuru ile müzikseverlere veda eden güzel sanatçı, yoğun tezahüralar eşliğinde kendisini sahneye tekrar çağıran hayranlarını kırmayarak ''Engerek'' şarkısına bis yaptı.

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#Kerki Solfej #Harbiyede Sıla rüzgarı...
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