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Sanatçı Sıla'dan 3 saatlik muhteşem ziyafet...
Bursa'da verdiği kapalı gişe konserin ardından yeniden Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne dönen Sıla, KerkiSolfej tarafından düzenlenen konser serisinin üçüncüsünde de şarkılarını mahşeri bir kalabalıkla birlikte seslendirdi.
Kültür - Sanat 05.10.2019, 10:09 05.10.2019, 10:53 Ramazan Durmuş
Bursa'da verdiği kapalı gişe konserin ardından yeniden Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne dönen Sıla, KerkiSolfej tarafından düzenlenen konser serisinin üçüncüsünde de şarkılarını büyük bir kalabalıkla birlikte seslendirdi.
Yeni albümündeki Sezen Aksu’nun ‘Zeybek’ şarkısı çok beğenilen Sıla, dün akşam da yine ‘Zeybek’ şarkısını efeler eşliğinde seslendirdi. Konukların büyük beğenisini toplayan şarkı ve zeybek dansı büyük alkış aldı. Finalde konfeti yağmuru ile müzikseverlere veda eden güzel sanatçı, yoğun tezahüralar eşliğinde kendisini sahneye tekrar çağıran hayranlarını kırmayarak ''Engerek'' şarkısına bis yaptı.
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