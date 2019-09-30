Sanatseverlerin tiyatro hasreti bitiyor

Yeni tiyatro sezonunun ilk turunda 12 bölgesinde 36 yeni oyun ile seyircilerini selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, 1 Ekim Salı gününden itibaren sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Türk Edebiyatının usta kalemi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Gulyabani’sinden, tüm zamanların yazarı William Shakespeare’in ‘Yanlışlıklar Komedyası’na, İskender Pala’nın ‘Leyla ile Mecnun’undan, Türk öykü ve tiyatro yazarı Haldun Taner’in ‘Keşanlı Ali Destanı’na, Türk oyun yazarı Ekrem Reşit Rey’in ‘Lüküs Hayat’ından, ünlü Alman tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht’in ‘Küçük Burjuva Düğünü’ne Adalet Ağaoğlu’nun ‘Kozalar’ından Yılmaz Gruda’nın ‘Kasetçiler’ine birçok oyun Devlet Tiyatrolarının bu sezon ilk turdaki yeni oyunlarından.

Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe oynayan Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Reis Bey’i, Orhan Kemal’in ‘Üç Kâğıtçı’sı, Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’sı ve Moliere'in ‘Cimri’si de bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edilecek.

Ankara Sahnelerinde 8 Yeni Oyun

Yeni sezonda yerli ve yabancı yaklaşık 150 farklı oyun sahneleyecek olan Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise Ankara’da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu 2019-2020 tiyatro sezonuna 8 yeni oyun ile başlayacak.

‘Küçük Burjuva Düğünü’, ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’, ‘Vatan Yahut Namık Kemal’, ‘Lüküs Hayat’, ‘Maskeliler’, ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Gulyabani’ ve çocuk oyunu ‘Mavi Pullu Balık’ Ankara sahnelerinde seyirciyle buluşacak yeni oyunlardan.

‘Küçük Burjuva Düğünü’ Şinasi Sahnesinde, ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ ve ‘Leyla ile Mecnun’ Küçük Tiyatroda, ‘Gulyabani’ Altındağ Tiyatro Sahnesinde, ‘Maskeliler’ Stüdyo Sahnede, ‘Vatan Yahut Namık Kemal’ Oda Tiyatrosunda, ‘Lüküs Hayat’ Cüneyt Gökçer Sahnesinde ve çocuk oyunu ‘Mavi Pullu Balık’ Akün Sahnesinde seyirci karşısına çıkacak.

‘Lüküs Hayat’ İlk Kez DT Sahnelerinde

Ekrem Reşit Rey’in yazdığı ‘Lüküs Hayat’, 1930’ların Türkiye’sinde Batılılaşma özentisinde olanlarla halk kesiminden insanlar arasında doğan komik durumları anlatacak. Devlet Tiyatroları sahnelerinden ilk kez perde açacak olan Murat Atak’ın yönettiği oyun, 5 Ekim Cumartesi günü Cüneyt Gökçer Sahnesinde prömiyer yapacak.

Yazıldığı dönemin izlerini taşıyan Bertolt Brecht'in ‘Küçük Burjuva Düğünü’, insan psikolojisine, yabancılaşmaya ve çatışmalara dikkati çekerken, hem sessiz sinema ögeleri içeriyor hem de dans ve müzikleriyle seyirciyi eğlendirmeyi amaçlıyor. 4 Ekim Cuma günü Şinasi Sahnesinde prömiyer yapacak oyunun rejisörlüğünü Cem Emüler üstleniyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı ve prömiyerini 4 Ekim Cuma günü yapacak olan ‘Gulyabani’ oyununu Volkan Özgömeç yönetiyor. Oyun, dönemin İstanbul’unu yalın bir şekilde anlatıyor. Oldukça az dekor kullanılarak orta oyunu tadında sahnelenecek oyunda, seyirciler de zaman zaman oyunun içinde yer alacak.

Savaşın ortasındaki Filistin’de parçalanmış bir ailenin mücadelesini ve trajedisini gösteren ve 3 Filistinli erkek kardeşin ihanet ve aldatma üzerine; ölüm, kalım mücadelesini anlatan Ilan Hatsor’un yazdığı ‘Maskeliler’ oyunu Kosova’lı yönetmen Nafiz Sami Gürcüali yönetmenliğinde 15 Ekim Salı günü Stüdyo Sahnede sanatseverlerle buluşacak.

Ergün Sav’ın yazdığı ve Faruk Günuğur’un yönettiği ‘Vatan Yahut Namık Kemal’, Güngör Dilmen’in yazdığı ve Sinan Pekinton’un yönettiği ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ ve Haluk Işık’ın yazdığı ve Edip Tümerkan’ın yönettiği çocuk oyunu ‘Mavi Pullu Balık’ ise Ankara’nın yeni sezondaki iddialı oyunlarından.

‘Vatan Yahut Namık Kemal’ 1 Ekim Salı günü, ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ 3 Ekim Perşembe günü ve çocuk oyunu ‘Mavi Pullu Balık’ ise 15 Ekim Salı günü prömiyer yapacak.

Necip Fazıl ve İskender Pala Devlet Tiyatrolarında Sahnelenecek

Ankara’da bu sezon ilk kez perde açacak oyunlardan İskender Pala’nın yazdığı ‘Leyla ile Mecnun’ ise Fuzuli'nin yüzyıllar önce yazdığı aşkı anlatacak. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt’un yönettiği oyun, 22 Ekim Salı günü prömiyer yapacak.

Geçtiğimiz sezon Devlet Tiyatroları tarafından ilk kez tiyatro sahnesine taşınan Necip Fazıl Kısakürek’in ünlü tiyatro eseri ‘Reis Bey’ de bu sezon temsillerine devam edecek. Oyun, Ankara’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı sahnelerinde de perde açacak. İstanbullu sanatseverlerin yoğun isteği üzerine ‘Reis Bey’, 18-20 Ekim tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür Merkezinde 4 temsil verecek.

Diyarbakır Sahnelerinde 6 Prömiyer

Yeni sezonda 6 yeni oyunla perde açacak olan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, yoğun ilgi sonucu açılan 2 yeni sahne ve hazırlanan 20 oyunla yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Komedi, drama ve müzikal gibi geniş bir repertuvar hazırlanan tiyatroda, bu yıl 300 bin seyirciye ulaşılması hedefleniyor.

Sezona 3 Ekim'de Orhan Asena Sahnesinde ‘Amak-ı Hayal’ adlı oyunla başlayacak olan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, ‘Kozalar’, ‘Anlaşılmaz Konuşmalar’, ‘Çocuğum(Bebeğim)’, ‘Karar’ ve çocuk oyunu ‘Kostümlü Rüzgâr’ın prömiyerini gerçekleştirecek.

4 Sahnede 4 Yeni Oyun

İzmir Devlet Tiyatrosu 2019-2020 tiyatro sezonunda 4 ayrı sahnede 4 yeni oyun ile seyircisini selamlamaya hazırlanıyor. Bornova’dan Urla’ya, Karşıyaka’dan Konak’a uzanan sahneleri ve bin 63 kişilik kapasitesi ile İzmir seyircisine ulaşacak olan İzmir Devlet Tiyatrosu, sezonun ilk prömiyerini 1 Ekim’de ‘Arf Sabiti’ adlı oyunda Konak Sahnesi’nde yapacak.

Ayrıca, ‘’Moira’nın Gece Döngüsü’, ‘Kanlı Düğün’ ve ‘Annemin Son Çılgınları’nın da ilk gösterimlerini yapacak olan İzmir DT, toplamda 20 farklı oyunla sezon boyu perde açacak.

Bölgelerdeki Yeni oyunlar

‘Kaçış 3: Kıyamete Çağrı’, ‘Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye’ ve ‘İyi Şanslar’ isimli oyunların İstanbul’da prömiyerini yapacak olan Devlet Tiyatroları, Bursa’da ‘Keşanlı Ali Destanı’nı ve ‘Şair-Şiir-Şuur’u, Adana’da ‘Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi’ni ve ‘Ayrılık’ı, Trabzon’da ‘Kuzguncuklu Fazilet’i, Antalya’da ‘Buzlar Çözülmeden’i, Erzurum’da ‘Kayıp El’i ve çocuk oyunu ‘Çizmeli Kedi’yi, Konya’da ‘Kasetçi’yi, Sivas’ta ‘Bir Güz Çiçeği Hürriyet’i, ‘1919 Şafak’ı ve çocuk oyunu ‘Alice Harikalar Diyarında’yı, Van’da ise ‘Yanlışlıklar Komedyası’nı seyirciyle buluşturacak.