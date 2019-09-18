Şanlıurfa’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı
Şanlıurfa’da 2014 yılında keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi’nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgede inceleme yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2’nci bir Göbeklitepe olması beklenen yerde tarihin başladığını söyledi.
Şanlıurfa’da 2014 yılında keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi’nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgede inceleme yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2’nci bir Göbeklitepe olması beklenen yerde tarihin başladığını söyledi.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2014 yılında keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi’nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarını incelemek ve yetkililerden bilgi almak için bölgeye giden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, teknik ekiple bir araya geldi. Kuş, beraberindekilerle birlikte teknik ekipten bilgi aldı.
“TARİHİN BURADA BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”
“DİKİLİ TAŞLAR TESPİT EDİLDİ”
Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Profesör Bahattin Çelik ise “Harbetsuvan Tepesi’nde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığının destekleri ile burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan tepesinde aynen Göbeklitepe’de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe’nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.
Kazı çalışmalarının yürütüldüğü Harbetsuvan Tepesi, Eyyübiye ilçene bağlı Karahisar kırsal Mahallesinde ve merkeze 53 kilometre mesafede bulunuyor. Kazı çalışmaları Şanlıurfa Müzesi Başkanlığında, Profesör Bahattin Çelik bilimsel danışmanlığı tarafından yürütülüyor.
Kazı çalışmalarının 2017 yılında başladığı ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harvetsuvan, milattan önce 9000 ile 8200 yılları arasına tarihlendiriliyor. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında şu ana kadar ibadet yerleri, depolama alanları, çok sayıda yabani hayvan kemiği, yerleşim çevresinde yabani hayvanları avlamak için tuzak alanları tespit edildiği öğrenildi.(İHA)
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