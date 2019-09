Şehir Tiyatroları'nın repertuvarı açıklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın (ŞT) 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan basın toplantısında, yeni sezon çalışmalarının detayları da paylaşıldı.

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, yaptığı açıklamada, "Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatının kat ettiği yoldaki tüm izlerini taşıyan bu tarihi bellek niteliğindeki Darülbedayi çatısı içerisinde olmaktan çok büyük heyecan duyuyorum." dedi.

Oscar Wilde'ın "Üzerinde ütopya olmayan bir haritaya bakmaya değmez." ifadesini hatırlatan Muratlı, "Ben bunu tiyatrolar için şöyle yorumluyorum, perde açıldığında sahnesinde ütopyası olmayan oyunlar izlenmeye değmez. Her zaman hayal gücü yüksek zenginlik içerisinde oyunlar üretebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muratlı, sanat yeteneğinin hayal gücüyle yepyeni oyunların ve ufukların yolunu açacağını ve böylece dünyanın daha yaşanılır hale geleceğini ifade etti.

- "Yeni bir anlayış ve vizyon sunuyoruz"

Muratlı, kültür ve sanatın herkes için ve her yerde olması için çalışacaklarını anlatarak, "Bu yeni nesil yönetim anlayışıyla biz de İstanbul'un her köşesine, gidebildiğimiz ulaşabildiğimiz her noktaya zaman içerisinde ulaşacak ve doğru sanatçılarla doğru insanlarla doğru teknik altyapıyla doğru oyunları sahnelemek için çok büyük bir titizlik içinde olacağız. Yeni bir anlayış ve vizyon sunuyoruz buna bağlı olarak da yeni oyunlar sahneye konulacak. Üretkenlik içerisindeki en nihai amacımız ise Darülbedayi'nin aslına rücu etmek ve o kaliteyi yakalamaktır." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunda 2 oyuncunun yer aldığını anımsatan Muratlı, bu oyuncuların diğer oyuncuların seçimiyle belirleneceğini, gerekirse bu konuda hukuksal değişiklik yapacaklarını söyledi.

Yeni sezonda 65 yaş üstü seyircilere yer ve bilet temini konusunda öncelik tanıyacaklarını belirten Muratlı, "Biletlerin satışa sunulduğu ilk 2 gün öndeki 2 sıra, 65 yaş üzeri seyircilerimiz ve onların misafirleri için rezerve edilecek, böylece onların biletlere ulaşılabilirliği daha kolay olacak." dedi.

Muratlı, seçim süreci nedeniyle sezona kısa bir zamanda hazırlanmak durumunda kaldıklarını, repertuvarda ilerleyen günlerde bazı değişikliklerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da "Son 2 yıldır Türk tiyatrosunda ciddi bir artış var. Her sezon bilhassa bu sezon bayağı bir tiyatro perdesini açıyor. Bu da tiyatro sanatı adına çok mutluluk verici. Bundan çok büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

"Bir repertuvar hazırladık ama bu repertuvara ilave oyunlarımız mutlaka olacaktır." diyen Uygur, açıklanan oyunlara başka oyunlar da ilave ederek sezonu tamamlamak istediklerini kaydetti.

- "Mavi Kuş ve Gazale ekonomik nedenlerle kaldırıldı"

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İBB Kültür Daire Başkanı Muratlı, Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş", Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" ve İskender Pala'nın "Aşk Bir Zamanlar (Gazale)" oyunlarının yeni sezonda repertuvardan çıkarılmasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Çıkarılma kelimesini çok sert buluyorum. Onu şöyle söylesek daha uygun olur. Çünkü biz o niyetle hareket ettik. Önceliğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israfı önlemek, ekonomik nedenler olarak söyleyebilirim. Proje bazlı oyunculara çok fazla yer verilmişti, bunların ekonomik maliyeti çok yüksekti ve biz ekonomik kaygıları başta tutmak, ayrıca kendi oyuncularımızı ön plana çıkarmak için, Şehir Tiyatroları'nın çok kıymetli sanatçıları oyuncuları var, onlarla beraber kendi oyunlarımızla ve oyuncularımızla ortaya çıkmak adına, sadece ikisini repertuvardan kaldırdık."

- "Yeni oyunlara yer açmak istiyoruz"

Yeni sezona yeni bir vizyon ve yeni oyunlarla girmek istediklerini ifade eden Muratlı, "Sadece maddi kaygı olarak da ele almayın. Çünkü proje bazlı oyunculara hiç yer vermeyeceğiz diye bir şey yok. Proje bazlı oyuncularımız eğer, olmazsa olmaz oyuncularımızsa, isimleri marka değerleri kaliteleri ve oyunculuklarıyla isim yapmış oyuncularsa elbette oyunlarımızın kalitesini yükseltmek adına, var olmak adına yer alacaklardır." dedi.

Şehir Tiyatroları'nın kendi oyuncularıyla ikame edilebilecek oyunlara ağırlık vererek maliyetleri düşürmeye çalıştıklarını kaydeden Muratlı, "Buna tamamen maddi olay da diyemem, kendi tiyatromuzu ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu oyunları çekince yeni oyunlara yer açmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeni sahnelere ilişkin bir soru üzerine Muratlı, "Hiç şüpheniz olmasın çağdaş oyunlara yer vereceğiz. Geleneksel oyunlarımız da olacak. Sahneler konusunda da çalışmalarımız var fakat burada teknik personel yapısı gibi çok fazla etkeni düşünmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Muratlı, Şehir Tiyatroları'ndan ayrılan sanatçıların geri alınmasına ilişkin soruya, "Evet İBB Şehir Tiyatroları'ndan ayrılan sanatçıları süreç içerisinde üzüntüyle biz de izledik. Biliyorsunuz yeni yönetimin ve sayın başkanımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de hukukun üstünlüğüne değer vermesi. Dolayısıyla hukuki gerekler, sonuçlar aynen takip edilip uygulanacak ve ben de bir hukuk geleneğinden geliyorum." yanıtını verdi.

Yönetmelik değişikliğinin yeni vizyon içerisinde düşünüldüğünü ifade eden Muratlı, "Az önce müjdesini verdiğim hususlarla ilgili olarak bir alt yapıyı oluşturmak amacıyla bir yönetmelik değişikliği söz konusu olabilir. Onun üzerine çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

- "Edebi kurulda değişiklik olacak"

Şehir Tiyatroları Edebi Kurulu'na ilişkin bir soruya cevap veren Uygur ise "Edebi kurulda tabii ki değişiklik olacak. Çocuk oyunlarıyla ilgili endişeniz olmasın her türlü altyapısı titizlikle hem yönetmen arkadaşlarımız hem yöneticiler tarafından okunup incelenip ona göre karar veriliyor. Çocuk tiyatrosu Şehir Tiyatroları'nın en önemli yapılarından biridir, büyük oyunlarımız kadar çok değer verdiğimiz bir tiyatro biçimidir." değerlendirmesini yaptı.

İBB ŞT Sahne Yöneticisi Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Bensu Orhunöz, İBB ŞT Müdürü Necip Sedat Çakır, İBB ŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Melahat Abbasova ve İBB ŞT Başdramaturgu Hilmi Zafer Şahin'in de katıldığı basın toplantısının ardından, yeni sezonun açılış pastası kesildi.

Şehir Tiyatroları'nın 2 Ekim'de başlayacak yeni sezon repertuvarında "Ay Carmela", "Biraz Gelir misiniz?", "Mine", "Gece Kulübü", "Yaygara 70", "Deli İbrahim", "Tatar Ramazan", "Bir Ziyaret", "Ramses 2", "Çın Sabahta" ve "İki Efendinin Uşağı" oyunlarıyla çocuk oyunlarından "Peri Kızı Müzikali", "Rüya" ve "Yaşayan Sayfalar" oyunları yer alacak.

Ekim ayında ise "İki Efendinin Uşağı", "Ay Carmela", "Vahşi Batı", "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", "Amanvermez Avni", "Söz Veriyorum", "Macbeth", "Bizim Aile", "Şahane Züğürtler", "Saadet Hanım", "Tatlı Kaçık", "On İki Öfkeli Adam", "Kahvede Şenlik Var", "Hayal-i Temsil", "Uzlaşma", "Ocak'ta Bahar", "Can Yeleği", "Ben Çağırmadım", "Hisse-i Şayia", "Matruşka", "Geç Kalanlar", "Komik-i Şehir Naşit Bey", "Hastalık Hastası", "Nora-Bir Bebek Evi" ve "Felatun Bey Rakım Efendi" ve "Son" oyunları sahnelenecek.