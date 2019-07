Sela Neden Okunur, Sela Okunması Ne Anlama Gelir?

Geçtiğimiz gün 15 Temmuz anma etkinliklerinde Türkiye genelinde yaklaşık 90 Bin camide okunan sela, 15 Temmuz hain darbe gecesinin önemli sembollerinden biri olmuştur. İslam dininde selalar önemli gün ve gecelerde okunmasının yanı sıra, ölen bir kişinin ardından da okunmaktadır. Özellikle 15 Temmuz günü camilerden halkın sokağa çıkması için bir araç olarak kullanılan selalar en genel tabiriyle, davet anlamına gelmektedir. Cuma günleri Cuma namazından önce ve Perşembe geceleri de sela okunmaktadır.

İslam geleneği içinde ezandan sonra en önemli çağrılardan biri de seladır. Sela, Müslüman toplum içinde bir haberleşme, davet veya ibadetlerin ya da önemli olayların hatırlatılması için okunmaktadır. 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi sırasında, vatandaşların uyarılmasında ve sokaklara davet edilmesinde selaların çok büyük bir etkisi olmuştur. Bu yönüyle selalar İslam geleneği açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Sela ülkemizde genellikle; bayram, Cuma, cenaze ve kandil gecelerinde okunmaktadır. Ancak geçtiğimiz yıllarda yaşanan hain darbe girişimi sırasında Türkiye2nin birçok farklı kentinde camilerden okunan selalar, uzun bir aranın ardından ilk defa farklı bir amaç ve özellik için kullanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenmiş olan Fethullahçı terör örgütü mensuplarının, işgal ve darbe girişimi sırasında vatandaşları sokaklara davet eden ve darbeye karşı halkın örgütlenmesinde önemli bir rol oynayan selalar, her 15 Temmuz anma töreninde o günü hatırlatmak için yeniden okunmaktadır.

Selanın Anlamı Nedir?

Selalar ülkemizde en çok cenaze ve vefat haberlerini ahaliye duyurmak için kullanılan bir sesleniştir. Bunun yanı sıra Anadolu kültüründe selalar ezandan sonra camilerde okunan en yaygın ikinci unsurdur. Sela sözleri çoğunlukla Hz. Muhammet’e (S.A.V) övgülerden oluşmaktadır . Ülkemizde genellikle pazartesi ve Perşembe gecelerinde düzenli olarak okunan selalar aynı zamanda; Cuma namazı öncesi , vefat eden kişinin ardından, bayramlarda, kandil gecelerinde ve 15 Temmuz gibi tüm milleti ilgilendiren işgal ve savaş durumlarında selalar okunmaktadır.

Selalar birçok farklı amaç için okunabilmektedir. Ancak, 15 Temmuz’da okunan selaların anlamı oldukça büyüktü. Geçmiş yıllarda, Anadolu’da başlayan milli mücadele sırasında da birçok kentte işgal girişimlerinin önlenmesi ve işgale karşı bir tepki olarak birçok yerde sela okunduğu kayıtlara geçmiştir. Bu amacıyla maalesef bir kez daha 15 Temmuz gününde selalar okunmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında okunan selaların taşıdığı anlam bu yönüyle oldukça önemlidir.

Sela sözleri ve okunusu ile peygamberimize karşı bir sevgi göstergesi olarakta belirtilir. Sela taşıdığı anlam ve ilettiği mesajlar nedeniyle hiçbir zaman susmaz. Müslümanların bayramı olan cuma namazına çağrı olarak kabul edilen sela her zaman okunmaya ve müslümanların her an ölümü aklında tutabilmsi için okunmaya devam edecektir.

Sela Neden Okunur? Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Sela Nasıl Okunur "Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah! Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!"

Sela Türkçe Anlamı Nedir? "Ey Allah'ın Resûlu, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Mahlukatının Hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!"