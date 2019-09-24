Sıla'dan Ankara'da içleri ısıtan konser...

Kerki Solfej konserlerinde sevenleriyle buluşan Sıla, önceki akşam Ankara Vişnelik’te sahneye çıktı. Soğuk havaya inat sıcacık bir konser veren Sıla şarkıları ve enerjisiyle içleri ısıttı.

Konserlerine hız kesmeden devam eden Sıla’nın son durağı Ankara oldu. Birden soğuyan hava ile sahne kıyafetlerinde de kış kreasyonlarına geçen Sıla, soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

İki saatten fazla sahnede kalan başarılı sanatçı, en sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyledi.