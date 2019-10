Sıla'dan hayranına tost ayran sürprizi

Kerki Solfej'in duzenledigi konser serisinde Harbiye Açık Hava Sahnesinde dördüncü kez hayranlarıyla buluşan Sıla, gelenegi bozmadı ve Harbiye'yi tıklım tıklım doldurdu.



Bu sezon tam yedi gece Harbiye'de sahneye cikacak olan Sila, dun aksam sevenleriyle dorduncu kez bulustu. Sila, bitmek bilmeyen enerjisi ve en sevilen sarkilarindan olusan repertuariyla herkesi kendine bir kez daha hayran birakti.

Şarkıları ve sahne performansıyla olduğu kadar yeni saç stili ve sahne kiyafetleriyle de beğeni toplayan Sıla, bu sezon hemen her konserinde seçtiği ışıltılı elbiselerle de dikkat çekti. Harbiye'deki dördüncü gecesinde de sahneye ilk olarak In The Moon For Love bir elbise ile çıkan Sila ikinci yarida ise daha önce de olduğu gibi Douze Studio tercih etti.

HAYRANLARIYLA SOHBET

Konser esnasında zaman zaman soluklanıp müzikseverlerle sohbet eden başarılı sanatçı bir hayranının ''Bizde Zonguldak'tan geliyoruz. Altı kişiyiz. Seni çok seviyoruz... Çok acıktık tost yiyoruz.'' haykırışına kayıtsız kalmayarak ''Harikasınız kızlar, tostlar ayranlar benden.'' diyerek hem sahnelerde eşine az rastlanır bir jeste imza attı, hemde herkesi tebessüm ettirdi.

ZEYBEK BEĞENİLDİ

Yeni albümündeki Sezen Aksu’nun ‘Zeybek’ şarkısı çok beğenilen Sıla, dün akşam da bu şarkısını yine efeler eşliğinde seslendirdi. Daha onceki konserlerinde oldugu gibi konuklarin begenisini kazanan şarkı ve zeybek dansı büyük alkış aldı. Finalde konfeti yağmuru ile müzikseverlere veda eden güzel sanatçı, yoğun tezahüralar eşliğinde kendisini sahneye tekrar çağıran hayranlarını kırmayarak ''Kafa'' şarkısına bis yaptı.

Öte yandan biletleri hızla tükenen Sıla, 6-11 ve 12 Ekim’de yine Harbiye sahnesinde şarkılarını söyleyerek yedide yedi yapacak.