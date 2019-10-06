Sıla'dan hayranına tost ayran sürprizi
Kerki Solfej'in duzenledigi konser serisinde Harbiye Açık Hava Sahnesinde dördüncü kez hayranlarıyla buluşan Sıla, gelenegi bozmadı ve Harbiye'yi tıklım tıklım doldurdu.
Kerki Solfej'in duzenledigi konser serisinde Harbiye Açık Hava Sahnesinde dördüncü kez hayranlarıyla buluşan Sıla, gelenegi bozmadı ve Harbiye'yi tıklım tıklım doldurdu.
Şarkıları ve sahne performansıyla olduğu kadar yeni saç stili ve sahne kiyafetleriyle de beğeni toplayan Sıla, bu sezon hemen her konserinde seçtiği ışıltılı elbiselerle de dikkat çekti. Harbiye'deki dördüncü gecesinde de sahneye ilk olarak In The Moon For Love bir elbise ile çıkan Sila ikinci yarida ise daha önce de olduğu gibi Douze Studio tercih etti.
HAYRANLARIYLA SOHBET
Konser esnasında zaman zaman soluklanıp müzikseverlerle sohbet eden başarılı sanatçı bir hayranının ''Bizde Zonguldak'tan geliyoruz. Altı kişiyiz. Seni çok seviyoruz... Çok acıktık tost yiyoruz.'' haykırışına kayıtsız kalmayarak ''Harikasınız kızlar, tostlar ayranlar benden.'' diyerek hem sahnelerde eşine az rastlanır bir jeste imza attı, hemde herkesi tebessüm ettirdi.
ZEYBEK BEĞENİLDİ
Yeni albümündeki Sezen Aksu’nun ‘Zeybek’ şarkısı çok beğenilen Sıla, dün akşam da bu şarkısını yine efeler eşliğinde seslendirdi. Daha onceki konserlerinde oldugu gibi konuklarin begenisini kazanan şarkı ve zeybek dansı büyük alkış aldı. Finalde konfeti yağmuru ile müzikseverlere veda eden güzel sanatçı, yoğun tezahüralar eşliğinde kendisini sahneye tekrar çağıran hayranlarını kırmayarak ''Kafa'' şarkısına bis yaptı.
Öte yandan biletleri hızla tükenen Sıla, 6-11 ve 12 Ekim’de yine Harbiye sahnesinde şarkılarını söyleyerek yedide yedi yapacak.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2