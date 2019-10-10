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Sıla'dan kapalı gişe konser serisi devam ediyor

Kerki Solfej konserlerinde dinleyicileriyle buluşan Sıla, bir hafta aradan sonra yeniden Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahneye çıktı.

Kültür - Sanat 10.10.2019, 09:36 Ramazan Durmuş
Sıla'dan kapalı gişe konser serisi devam ediyor
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Kerki Solfej konserlerinde dinleyicileriyle buluşan Sıla, bir hafta aradan sonra yeniden Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahneye çıktı. Önceki Bursa konserinde olduğu gibi yine kapalı gişe olarak gerçekleşen konserinde en sevilen şarkılarını seslendiren Sıla, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı.

Açıkhava konserlerine hız kesmeden devam eden Sıla’nın dün akşamki durağı Bursa oldu. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği Sıla, sahne enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Bursa konserini güzel anlarla geride bırakan Sıla, 11 ve 12 Ekim’de ise yeniden Harbiye’de sevenleriyle buluşacak.

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#sıla #konser #Kerki Solfej
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