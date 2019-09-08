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Stratonikeia Antik Kenti'ndeki camide mevlit okutuldu

- Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'nde, cami yapımında katkıları olan ağalardan Mehmet Eskişar ve diğer akrabaları için mevlit okutuldu

Kültür - Sanat 08.09.2019, 21:09
Stratonikeia Antik Kenti'ndeki camide mevlit okutuldu
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'nde mevlit okutuldu.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'nde, yapımında katkıları olan ağalardan Mehmet Eskişar ve diğer akrabaları için mevlit okutuldu.

Mevlit programına köy halkı, Eskişar'ın akrabaları ile antik kente ziyarete gelenler de katılarak dua etti.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı ve Beylikler Dönemi izlerinin bulunduğu köy meydanındaki Şaban Ağa Camisi'nin restore edilerek ibadete açıldığını söyledi.

Söğüt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın antik kenti ziyaretinin ardından camiye imam atandığını ve cuma namazının da görevli imam tarafından kıldırıldığını ifade etti.

Şaban Ağa Camisi'nde 1912 yılında yenileme çalışması yapılmasında katkısı bulunan ağalardan birinin de Mehmet Eskişar olduğunu belirten Söğüt, "Onun torunu olan Mehmet Eskişar bugün hem onun için hem de geçmişlerinin hayrına mevlit okuttu. Tüm köylülerimiz ve çok sayıda ziyaretçimiz de buradaydı. Bu bizim için bir gurur vesilesi." dedi.


#mevlüt #muğla #Stratonikeia Antik Kenti #Şaban Ağa Camisi #Yatağan
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