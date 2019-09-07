Son Dakika
İzmir'de şüpheli ölüm
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
Duman saran binada mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri artıyor
Trump'tan Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a “sizinleyiz“ mesajı
Samuel Eto'o aktif futbol hayatını sonlandırdı
Muhalefet Guaido'yu Ulusal Meclis Başkanlığı için destekleyecek
ABD'den Mugabe için “ihanetli“ başsağlığı mesajı
Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı
738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

Tarihçi Kemal Karpat'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

-ABD'nin Wisconsin eyaletinde şubat ayında vefat eden Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın ismi, kitaplarını bağışladığı Wisconsin Üniversitesi Memorial Kütüphanesi'ndeki bağışta bulunanlar duvarına asıldı

Kültür - Sanat 06.09.2019, 23:32 07.09.2019, 07:19
Tarihçi Kemal Karpat'ın ismi kütüphanede yaşatılacak
banner63

NEW YORK (AA) – ABD'nin Wisconsin eyaletinde şubat ayında vefat eden Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın ismi uzun yıllar ders verdiği üniversitedeki kütüphanenin duvarında yaşatılacak.

Ünlü tarihçinin ismini taşıyan plaka, düzenlenen törenle Wisconsin Üniversitesi Memorial Kütüphanesi'ndeki bağışta bulunanlar duvarına yerleştirildi.

Törene, üniversite yönetiminden üst düzey yetkililerin yanı sıra okuldaki Türk öğrenci derneğinden temsilciler de katıldı.

Karpat’ın anısına törende konuşma yapan Wisconsin Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Tarih Profesörü Deniz Balgamış, Karpat’ın üniversitede göreve başladığı 1964'den beri Osmanlı Türk Tarihi ve Dili koleksiyonu oluşturmak için kütüphaneye sürekli kitap bağışında bulunduğunu anlattı.

Balgamış, Karpat’ın kendi parası ile Türkiye’den kitaplar getirttiğini de hatırlatarak, “Sadece kariyeri boyunca değil emekli olduktan sonra da Profesör Karpat, Rumence, Rusça ve Türkçe dillerinden oluşan kendi kütüphanesini bağışlayarak okul kütüphanesi koleksiyonuna desteğini sürdürdü. Kemal Karpat’ın mirasının bu kütüphanede onurlandırılmasından gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

- Kemal Karpat kimdir?

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde 1957'de tamamladı. Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etüdes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.

Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yürüttü.

96 yaşında yaşamını yitiren Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.

#Kemal Karpat #Wisconsin Üniversitesi Memorial Kütüphanesi
Yorumlar (0)
14°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@