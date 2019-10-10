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Tarihi medresede tarih dersi

Fen Lisesi öğrencileri tarih dersini Çifte minareli medresede işledi.

Kültür - Sanat 10.10.2019, 16:24
Tarihi medresede tarih dersi
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Fen Lisesi öğrencileri tarih dersini Çifte minareli medresede işledi.

Necmettin Erbakan Fen Lisesi gezi ve inceleme kulübü Okul Müdürü Osman Coşkun’un liderliğinde Tarih öğretmeni Harun Yavuz ile birlikte Erzurum’un 13, 14 ve 15. Yüzyıllarına ait olan Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii ve Yakutiye Medresesi ile 5. yüzyıldan itibaren kullanılan Erzurum Kalesi ’ne gezi düzenlendi.

Gezi öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programda Erzurum’un tarihi şehir imarı stratejik ve iktisadi önemi vurgulandı. Öğretmenler tarafından eserlerin yapım teknikleri ve dönemin mimari üslubuyla ilişkilendirilmesi yapıldı, tarihi mekanların müzelerin muhafazası ile sahiplenilmesinin vatanı sahiplenmek olduğu belirtildi.

(ERZ-AT-Y)
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