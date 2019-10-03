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Tataristan'da fotoğraf sergisi

KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan Çarlık Rusya'sına Bakmak" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin Kazan Kremlini'ndeki açılış...

Kültür - Sanat 03.10.2019, 20:43
Tataristan'da fotoğraf sergisi
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KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan Çarlık Rusya'sına Bakmak" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin Kazan Kremlini'ndeki açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Tataristan Parlamento Başkan Yardımcısı Rimma Ratnikova, milletvekilleri, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, Tataristan Milli Arşiv yetkilileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Açılışta konuşma yapan Uğur Ünal, tarihi olayların adalet ve doğru bilgiyle değerlendirilebileceğini, bunun için de birinci elden arşiv kaynaklarının önemli olduğunu söyledi.

Ünal, hem Tataristan hem de Türkiye'deki devlet arşivlerinin tarihe ışık tutmak adına muazzam birer kaynak olduğunu dile getirdi.

Daha önce Rusya'nın St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde de açılan sergi 5 Ekim'e kadar gezilebilecek.

#Tataristan’da “Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan Çarlık Rusya’sına Bakmak” Fotoğraf Sergisi
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