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Tiflis "UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti" oldu
TİFLİS (AA) - UNESCO, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i "UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti" ilan etti.UNESCO'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın, Uluslararası Yayıncılar...
Kültür - Sanat 08.10.2019, 21:33
TİFLİS (AA) - UNESCO, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i "UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti" ilan etti.
Tiflis'teki etkinliklerin "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü" olan 23 Nisan 2021'de başlayacağı ve yıl boyunca devam edeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Tiflis'in bu unvanı alan 21'inci kent olduğu kaydedildi.
UNESCO tarafından 2001'den bu yana verilen bu unvana şu ana kadar Madrid (2001), İskenderiye (2002), Yeni Delhi (2003), Anvers (2004), Montreal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrut (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erivan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry (2017), Atina (2018), Sharjah (2019) ve Kuala Lumpur (2020) kentleri sahip oldu.
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