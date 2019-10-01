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Tom Cruise, Ukrayna'da film çekecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in daveti üzerine Tom Cruise, yeni film projesinin çekimlerine mekan bakmak için Kiev'e geldi.

Kültür - Sanat 01.10.2019, 12:53 01.10.2019, 13:06
Tom Cruise, Ukrayna'da film çekecek

KİEV (AA) - Hollywood sinemasının ünlü oyuncusu ve yönetmen Tom Cruise, yeni filmini Ukrayna'da çekmeyi planlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Cruise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e geldi.

Zelenskiy, Cruise'u makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede, Cruise, yeni film projesi olduğunu, bunun çekimlerini yapmak için Ukrayna'da bazı bölgelerle ilgilendiğini, bu amaçla Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ifade etti.

- "Ülkeyi cazip hale getireceğine eminim"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Cruise'a kendi sinema deneyimini anlattı.

Kısa süre önce Ukrayna Parlamentosunun yabancı yapımcı firmaların ülkede çekim yapması için kolaylıklar sağlayacak yasa çıkardığını hatırlatan Zelenskiy, "Bu yasanın dünya sinema yapımcılarının yatırım yapması için ülkeyi cazip hale getireceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#kültür #sanat #film #Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy #Ukrayna #Tom Cruise
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