TÜ'den Elazığ'da yön bulduran geleneğin canlandırılmasına destek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinin Nimri köyünde Trakya Üniversitesinden gelen akademisyenlerce yön bulduran geleneğin yaşatılması için kulluk yapıldı.

40 yıl öncesine kadar yolcuların ya da çobanların sert kış mevsiminde veya sisli havada yön bulması için kullandığı, bozkırlarda koni şeklinde toprak yığınından, dağlık alanlarda ise taşların üst üste konulmasıyla yapılan 2-3 metre yüksekliğinde, tepe noktasına genelde ölmüş bir hayvanın baş iskeleti yer alan dik yapılardan oluşan "obo" geleneğinin yaşatılması için çalışma yürütüldü.

Karagöz Sanat Evi, Nimri Muhtarlığı ve Nimri Dayanışma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Nimri Köyü Sanat Projesi" kapsamında ilçeye gelen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin Beyoğlu, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Şükrü Gürkan Uzunköprü ve öğrencilerin de yer aldığı ekip tarafından çalışmalarına başlanan kulluğun yapımı tamamlandı.

"Trakya Kulluğu" adı verilen yapının açılışı için düzenlenen törende konuşan proje sorumlusu Kenan Öztürk, yok olmaya yüz tutan bir geleneğin bugünün estetik anlayışıyla hayata geçirilmesinin ve yapılacak eserlerin doğayla buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Doç. Dr. Beyoğlu da yaptıkları tasarımla güzel bir çalışmayı tamamladıklarını söyledi. "Heyecanla çalışmamızı gerçekleştirdik." diyen Beyoğlu, bu yapıda kargaları yön gösterici olarak kullandıklarını aktardı.

Açılışa, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Nimri Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Yalçıner ve vatandaşlar katıldı.



