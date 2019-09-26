Turistik Doğu Ekspresi'nde “senfonik“ konser Kars Garı

KARS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) kuruluşunun 163. yılı etkinlikleri çerçevesinde, "Turistik Doğu Ekspresi" ile Kars Garı'na gelen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, konser verdi.

TCDD'nin kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ankara Garı'ndan hareket eden "Turistik Doğu Ekspresi" Erzincan ve Erzurum duraklarının ardından Kars'a ulaştı.

Trenle kente gelen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ekibi, sabah çocuklara yönelik özel konserin ardından akşam saatlerinde de vatandaşlara konser verdi.

Nesrin Bayramoğulları'nın şefliğini yaptığı 55 kişilik orkestra ekibinin konserine vatandaşlar ilgi gösterdi.

- "Trenle unutulmaz bir konser serisi yaptık"

İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ın ardından dönüşte Sivas'ın Divriği ilçesindeki istasyonda da bir konser verip turneyi tamamlayacaklarını söyledi.

Öğle saatlerinde çocuklara bir konser verdiklerini belirten Olcay, şöyle konuştu:

"Bir orkestranın nasıl olduğunu hangi enstrümanlarla yapıldığını, hangi enstrümanların olduğunu tanıttık. Konsere yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Trenle unutulmaz bir konser serisi yaptık. Tarihte böyle bir turne yok. Trenler çok önemlidir, askerleri, mektup, acı haberler taşır. Bu sefer de bir kültür ve sanat treni olarak doğuya müthiş bir konser serisi yaptık."

- "Konser için Ardahan'dan geldim"

Vatandaşlardan Hacı Temur ise konseri çok beğendiğini belirterek, "Türkiye'nin bir ucundan gelip Devlet Demir Yollarının 163'ncü yıl dönümünü kutlamak bize iftihar vesilesi oldu. Biz de buraya gelip dinledik, mutlu olduk. Konseri dinlemek için Ardahan'dan geldim." dedi.

Konseri Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, il protokolü ile çok sayıda vatandaş dinledi.