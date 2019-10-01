Türk Eğitim Vakfı'nda Safiye Ayla'ya vefa...

Türk Eğitim Vakfı (TEV), ilk bağışçıları arasında yer alan ve tüm mal varlığını eğitime vakfeden Safiye Ayla’yı anmak için şubelerinin olduğu illerde gerçekleştirdiği etkinliklerine Ankara’da devam etti. 28 Eylül Cumartesi akşamı TEV Ankara Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Turna’nın ev sahipliğinde Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, aralarında Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Turgut Bozkurt’un da yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. Sergi, belgesel gösterimi ve konserden oluşan etkinlik, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesine katkı sunan Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu amaç doğrultusunda kendisine destek olan bağışçılarını çeşitli etkinliklerle anmaya devam ediyor. Türk Müziği’nde Cumhuriyet döneminin en önemli temsilcileri arasında yer alan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘kadife sesli’ olarak tanımladığı Safiye Ayla’yı (Targan) ölüm yıl dönümü olan 21 Ocak tarihi itibarıyla çeşitli etkinliklerle anan TEV, son programını ise Ankara’da gerçekleştirdi. 28 Eylül 2019 Cumartesi akşamı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Safiye Ayla’yı Anma Etkinlikleri” unutulmaz anlara sahne oldu.

TEV Ankara Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Turna’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe aralarında Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Turgut Bozkurt’un da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Fuaye alanında sanatçının 90 yıllık yaşamından kesitler sunan özel eşyaları ve gardrobundan en seçkin kıyafetlerin yer aldığı bir sergi gösterime sunuldu.

Başkan Turna'nın sözleri

Davetin açılış konuşmasını, TEV Ankara Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Turna gerçekleştirdi. 1998 yılında aramızdan ayrılan sanatçının yaşam öyküsü, sanatı ve eğitime sunduğu katkılar ile kadınları ve gençleri cesaretlendirirken tüm topluma örnek olduğunu söyleyen Ömer Turna, “Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan değerli sanatçımız Safiye Ayla’nın yaktığı meşale, bugüne kadar 1692 bursla öğrencilerin hayatını aydınlatmamızı sağladı. Türk Eğitim Vakfı olarak Safiye Ayla’nın anısını yaşatmak ve bu ilham verici hikayeyi gelecek kuşaklara da aktarmak adına vefatının 21. ölüm yıl dönümünde başladığımız anma etkinliklerine devam ediyoruz. Bugün bu etkinliğimizi Ankara’daki sanat ve eğitim dostlarımızla birlikte gerçekleştirmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. TEV olarak Türk Müziği’nde unutulmaz bir devri temsil eden Safiye Ayla Targan’ın adını sağladığı burslarla yaşatmaya ve gençlerimize bu sayede destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Belgesel gösteriminde duygusal anlar yaşandı

Safiye Ayla’yı Anma Etkinliği, açılış konuşmalarının ardından “Muganniye Safiye” adlı mini belgeselin gösterimi ile devam etti. Safiye Ayla'nın zorluklarla dolu yaşamını nasıl bir başarı hikayesine dönüştürdüğüne dair kesitler sunan belgeselde, sanatçının hayırseverliği ve eğitime verdiği önem, salonda duygusal anlar yaşattı.

Etkinliğin son bölümünde ise TRT Ankara Radyosu TSM Emekli Ses Sanatçısı Ayşe Taş, Safiye Ayla’nın unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Çile Bülbülüm Çile, Yanık Ömer, Bir İhtimal Daha Var gibi eserleri seslendiren Taş’a davetliler de keyifle eşlik etti.

Gecenin sonunda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya’ya, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu adına TEV Ankara Şube Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şafak’a ve TRT Ankara Radyosu TSM Emekli Ses Sanatçısı Ayşe Taş ve sunucu Ülgen Özalp’e, etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.

Etkinlikte proje sponsoru olan MG International Fragrances Company’nin etkinliğe özel hazırladığı, Safiye Ayla’nın en sevdiği çiçeklerden oluşan parfümü misafirlere dağıtıldı.