Türk sanatçılar Arnavutluk'taki Uluslararası Caz Festivali'nde sahne aldı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 8. Uluslararası Caz Festivali'nde Türkiye'den "Tanini Trio" grubu sahne aldı.
TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 8. Uluslararası Caz Festivali'nde Türkiye'den "Tanini Trio" grubu sahne aldı.
Arnavutluk Kültür Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve aralarında Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de bulunduğu çeşitli kuruluşların desteğiyle düzenlenen festivalde "Tanini Trio" sanatseverlerle buluştu.
Tiran Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle festivale katılan grubun sanatçıları Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke'nin performansını Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş da izledi.
Çeşitli ülkelerden 8 caz grubunun katıldığı festivalde Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Macaristan, Fransa, İtalya, Slovakya, Sırbistan ve Japonya'dan da gruplar sahne alıyor.
8 Ekim'de başlayan festival, yarın sona erecek.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:48
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:40
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2