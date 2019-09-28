Son Dakika
Trafik kazaları MOBESE kamerasında
Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu
Hakkari il genelinde 5 bölge yasaklandı
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü
Kredi kartı faizleri düştü

Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu

- Kars Valiliği öncülüğünde, Serhat Kalkınma Ajansı ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği Yöresel Peynirler Kars Buluşması, son gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Kültür - Sanat 28.09.2019, 15:17 28.09.2019, 16:06
Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu

KARS (AA) - Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği Yöresel Peynirler Kars Buluşması, son gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kars, Iğdır, Diyarbakır, Ardahan, Çorum, Amasya, Konya, Balıkesir ve Erzincan'dan katılan peynir üreticileri, Hükümet Konağı önünde açılan stantlarda ürünlerini tanıttı.

Etkinliğe Amasya'dan katılan üretici Güner Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya peynirlerini tanıtmak için Kars'a gelerek bu etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Yöre peynirlerinin tanıtımı için güzel bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Etkinliğin oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Diğer illerin de bu etkinliğe katılması, aslında hazine diyebileceğimiz yöre peynirinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu tip organizasyonlarla üretimin daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Biz de buraya küp peyniri, katmer peyniri, Çerkez peyniri, klasik peynirimizi Amasya'dan getirerek tanıtmaya çalıştık."

Peynir üreticisi Fatih Acar da bu etkinlik sayesinde peynirlerini tanıtma fırsatı bulduklarını anlattı.

Vatandaşların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Acar, "Organizasyon çok güzel geçti, peynirlere yoğun bir talep oldu. Ürünlerimizi buraya gelen misafirlere tattırmaya çalıştık. Satın almak isteyenlere ürünlerden sattık." ifadelerini kullandı.

#kars #Peynir #Türkiyenin yöresel peynirleri buluştu
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@