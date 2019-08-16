Uğur Yücel, 'Azınlıkta Kaldık' ile Kahkahalara Boğdu

20 YIL ARADAN SONRA YENİDEN SAHNEDE

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile 20 yıl aradan sonra geri döndü. Önceki akşam Ayvalık Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Yücel, günümüze uyarladığı gösterisi ile seyircisini kahkahalara boğdu.

Kerki Solfej’in açıkhava programı kapsamında Ayvalık’ta izleyicisi ile buluşan Uğur Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE’DE STAND UP’I BEN BAŞLATTIM

Türkiye’de Stand Up’ı başlatan kişi olduğunu belirten Uğur Yücel, “Türkiye’de Stand Up olayını başlatan benim. Bundan sonraki gösterilerimde ise Sit Down yapmayı düşünüyorum. Oturduğum yerden güldürüp para kazanacağım” diyerek seyircisini güldürdü.

HEM GÜLDÜRDÜ HEM MÜZİK KEYFİ YAŞATTI

Gösterisinin bir bölümünde tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yapan Uğur Yücel, yeteneğiyle büyük alkış aldı.

TELEVİZYON YERİNE SAHNEDE OLMAYI TERCİH ETTİ

Uzun yıllar televizyonda yaptığı işlerle de büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı, “Artık televizyonda yer almak istemiyorum. Kendimi sahnelerde sınayacağım” diyerek Azınlıkta Kaldık gösterisine devam edeceğinin sinyallerini verdi.

İki saatten fazla sahnede kalan Uğur Yücel, enerjisi ile izleyen herkesi kendine hayran bıraktı. Uğur Yücel’i Ayvalık’ta izlemeye gelenler arasında oyuncu Bülent Emrah Parlak da vardı.

Azınlıkta Kaldık Ayvalık’tan sonra sırasıyla Kuşadası, Datça ve Bodrum’da seyircisiyle bir araya gelecek.

21 Ağustos 2019 Çarşamba Kuşadası AVM Amfi Tiyatro

24 Ağustos 2019 Cumartesi Datça Amfi Tiyatro

25 Ağustos 2019 Pazar Bodrum Kale