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Uğur Yücel Datça'da şovlarıyla büyük beğeni aldı

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile gösterilerine devam ediyor

Kültür - Sanat 25.08.2019, 13:01 25.08.2019, 13:06 Ramazan Durmuş
Uğur Yücel Datça'da şovlarıyla büyük beğeni aldı

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile gösterilerine devam ediyor. Önceki akşam Datça Amfi Tiyatro’da izleyicisi ile buluşan Yücel, günümüze uyarladığı gösterisi ile bu kez Datça seyircisini güldürdü.

Kerki Solfej’in açıkhava programı kapsamında Datça’da sahneye çıkan Uğur Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı. Gösterisinin bir bölümünde tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yapan Uğur Yücel, müzik yeteneğiyle de büyük alkış aldı.

UĞUR YÜCEL’İN TURNE PROGRAMI

27 Eylül Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu

28 Eylül Cumartesi Adana Çukurova Ünv. Açıkhava Tiyatrosu

22 Ekim Salı Mersin Yenişehir AKM

23 Ekim Çarşamba Kahramanmaraş M.Akif Ersoy Kültür Merkezi

25 Ekim Cuma Şalıurfa City AVM Kültür Merkezi

26 Ekim Cumatesi Gaziantep Şehit Kamil Kültür Merkezi

29 Ekim Salı Diyarbakır Büyükşehir Belediye kongre Merkezi

30 Ekim Çarşamba Malatya Kemal sunal Sahnesi

31 Ekim Perşembe Elazığ Fırat Üniversitesi AKM

#Kerki Solfej #Datça #Uğur Yücel #kültür sanat
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