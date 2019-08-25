Uğur Yücel Datça'da şovlarıyla büyük beğeni aldı
Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile gösterilerine devam ediyor
Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile gösterilerine devam ediyor. Önceki akşam Datça Amfi Tiyatro’da izleyicisi ile buluşan Yücel, günümüze uyarladığı gösterisi ile bu kez Datça seyircisini güldürdü.
Kerki Solfej’in açıkhava programı kapsamında Datça’da sahneye çıkan Uğur Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı. Gösterisinin bir bölümünde tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yapan Uğur Yücel, müzik yeteneğiyle de büyük alkış aldı.
UĞUR YÜCEL’İN TURNE PROGRAMI
27 Eylül Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu
28 Eylül Cumartesi Adana Çukurova Ünv. Açıkhava Tiyatrosu
22 Ekim Salı Mersin Yenişehir AKM
23 Ekim Çarşamba Kahramanmaraş M.Akif Ersoy Kültür Merkezi
25 Ekim Cuma Şalıurfa City AVM Kültür Merkezi
26 Ekim Cumatesi Gaziantep Şehit Kamil Kültür Merkezi
29 Ekim Salı Diyarbakır Büyükşehir Belediye kongre Merkezi
30 Ekim Çarşamba Malatya Kemal sunal Sahnesi
31 Ekim Perşembe Elazığ Fırat Üniversitesi AKM
|İmsak
|04:31
|Güneş
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|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
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|2
|3
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|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
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|2
|3
|9. Balıkesirspor
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|3
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|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
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|2
|0
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|1
|0
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|0
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|1
|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
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|3
|6
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|3
|5
|4. Man City
|2
|4
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|4
|6. Tottenham
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|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
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|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
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|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
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|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
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|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
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|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
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|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
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|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
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|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
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|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0