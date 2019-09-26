Uğur Yücel, güldürmek için Türkiye'yi dolaşacak!

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, Kerki Solfej ile birlikte şimdi de Türkiye turnesine çıkıyor. Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Uğur Yücel’in tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’, yeniden güldürmeye geliyor.

TURNE HATAY'DAN BAŞLIYOR

Uğur Yücel, büyük ilgi gören ve seyircinin heyecanla beklediği gösterisinin Türkiye turnesine 27 Eylül’de Hatay’dan başlayacak. Daha sonra sırasıyla, Adana, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Bursa ve Ankara’da izleyicisi ile buluşacak olan Yücel, turnenin son gösterisini ise 18 Aralık’ta Antalya’da gerçekleştirecek.

27 Eylül 2019 Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu

28 Eylül 2019 Cumartesi Adana Çukurova Üni. Açıkhava T.

2 Ekim 2019 Çarşamba İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

9 Ekim 2019 Çarşamba İzmir Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi

23 Ekim 2019 Çarşamba Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Mrk.

25 Eylül 2019 Cuma Şanlıurfa City AVM

26 Ekim 2019 Cumartesi Gaziantep Şehit Kamil Bel. Kültür Kongre Mrk.

27 Ekim 2019 Pazar Mersin Yenişehir Bld. Ataturk K. M.

29 Ekim 2019 Salı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi K. M.

30 Ekim 2019 Çarşamba Malatya Kemal Sunal Salonu

1 Kasım 2019 Cuma Elazığ Nurettin Ardıçoğlu K. M.

6 Kasım 2019 Çarşamba Bursa AKKM Orhangazi Salonu

ANKARA TURNESİ 17 KASIM'DA

17 Kasım 2019 Pazar Ankara MEB Şura Salonu

18 Aralık 2019 Çarşamba Antalya Kültür Merkezi