Ülkü Ocakları Çocuklar İçin Kutadgu Bilig Hazırlattı

BAŞKAN ATEŞ’İN SÖZLERİ

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak çocuklarımız için hazırladığımız Nutuk’tan sonra Kutadgu Bilig adlı eseri de hazırladık.

Biliyoruz ki, bu yıl Kutadgu Bilig’in yazılışının 950’nci yıldönümünü yaşayacağız. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 11. Yüzyılda Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe Kutadgu Bilig adlı eseri bu yıl tavsiye listesine aldı. Bizim için Kutadgu Bilig, Türk milli hayatının ve Türk yazım hayatının en önemli eserlerinden biri ve şaheseri olması çok önemlidir. Bu nedenle Bu eseri Türk çocuklarının başucu kitabı olması adına yola çıktık ve Nutuk’tan sonra Kutadgu Bilig’i de yayınladık.”

SIRA DEDE KORKUT’TA

Başkan Ateş, “Önümüzdeki günlerde de üçüncü nüshası bulunarak 13. hikâyesi keşfedilen Dede Korkut Hikâyeleri’nin değerli çocuklarımızın anlayabileceği bir anlatımla yalınlaştırılmış hâli olan ‘Çocuklar İçin Dede Korkut’ isimli eserimizi yayınlayarak aynı şekilde Türkiye genelinde dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.