Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı
- Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Serkan Çağrı:- "Asıl hedefimiz, Trakyalı gençlerimizi, Trakya'daki kültürel değerlerimizi geliştirip tanıtmak ve geleceğe taşımak"
EDİRNE (AA) - Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından ilki düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Konservatuvar Salonu'nda gerçekleşen festivalin açılışında, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi.
TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı, konser öncesi düzenlenen basın toplantısında, doğup büyüdüğü Trakya topraklarının müziğini tüm dünyaya yansıtmaya çalıştığını söyledi.
Şef Orhan Şallıel ise Serkan Çağrı ile uzun yıllardır müzik yaptıklarını ve Edirne'de düzenlenen festival için sahneye çıkmaktan dolayı gurur ve heyecan duyduğunu söyledi.
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer de festivale her anlamda destek verdiklerini belirterek, "Balkanlar'da ilk olacak bu festivale ev sahipliği yapmak bizim için çok büyük bir onur. Sürdürülebilir olması adına elimizden geleni yapacağız." dedi.
Yoğun katılımla gerçekleşen konserde, Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki orkestra, "Rüya", "Nazende sevgilim", "Bülbülüm altın kafeste" ve "Olmasa mektubun" gibi Türk ve Balkan müziğinin sevilen parçalarını seslendirdi.
Konseri, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de izledi.
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