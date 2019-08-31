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Uluslararası Bisiklet Festivali
- Festivalin 2'nci gününde Safranbolu'nun tarihi ve turistik mekanları gezildi
Kültür - Sanat 30.08.2019, 19:52
KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi ilçesi Safranbolu'da gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nin 2'nci gününde tarihi ve turistik alanlar gezildi.
Geziye "Utku ve Hayal" isimli ikiz bebekleriyle katılan Coşkun ve Tuğba Değirmenci çifti ilgi gördü.
Festival, yarın Düzce ve Sırçalı Kanyon ile bazı köylerin gezilmesiyle tamamlanacak.
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