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Uluslararası Bisiklet Festivali

- Festivalin 2'nci gününde Safranbolu'nun tarihi ve turistik mekanları gezildi

Kültür - Sanat 30.08.2019, 19:52
Uluslararası Bisiklet Festivali
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KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi ilçesi Safranbolu'da gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nin 2'nci gününde tarihi ve turistik alanlar gezildi.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen festivale katılan yerli ve yabancı 120 bisikletçi, kamp kurdukları Yazı köyünden çıkarak tarihi çarşı bölgesi, Mencilis Mağarası, İncekaya Su Kemeri, Cam Teras ve Hıdırlık Tepesi'ni gezdi.

Geziye "Utku ve Hayal" isimli ikiz bebekleriyle katılan Coşkun ve Tuğba Değirmenci çifti ilgi gördü.

Festival, yarın Düzce ve Sırçalı Kanyon ile bazı köylerin gezilmesiyle tamamlanacak.

#bisiklet #festival #Safranbolu
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