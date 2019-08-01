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Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin Açılışını Bakan Ersoy Yapacak

 “Tarihi Bodrum Kalesi’nde Seyirciyle Buluşacak Festival FRİDA ile Başlayacak”

Kültür - Sanat 01.08.2019, 10:47 Tuğçe Hanım
Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin Açılışını Bakan Ersoy Yapacak

Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan 17’nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.     

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun yaşam öyküsü festivalin ilk eseri olarak 3 Ağustos akşamı tarihi Bodrum Kalesi’nde sahneye taşınacak.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde, saat 21.30’da seyircisiyle bulaşacak eseri Bakan Ersoy’da izleyecek.

Dirençli Bir Kadının Hayat Mücadelesi Anlatılacak

Özgür Adam İnanç'ın reji ve koreografisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek iki perdelik modern dans eseri “Frida”, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunmaya çalışan dirençli bir kadının hayatını anlatacak.


Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'ın müzikleri eşliğinde sahnelenecek olan eserin dramaturjisini Füsun Ataman, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz, video-projeksiyonu da Alper Güneri üstleniyor.

Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, olgunluk dönemleri de Özlem Şenormanlılar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selgan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Çalışlar, Pınar Humar, Polen Gezmiş, Tugay Ak, İsmail Şereflioğlu, Ketevan Chkhikvadze ve Hasan Akyol başlıca rolleri paylaşıyor.

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