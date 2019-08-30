Son Dakika
Ünlü tatil merkezinde kadın cinayetlerine kefenle tepki
Turhan Çömez Türkiye’ye döndü
Anne ile kızının üzerine araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Trafoda patladı: Yüksek voltaj elektronik eşyaları yaktı
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın
"F-35’leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız”
Ege Denizi’nde deprem
Yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

“Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali“

- "İslam'ın Bilim İnsanları" temasıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival kapsamında çekilen filmler, 3 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak

Kültür - Sanat 30.08.2019, 16:21 30.08.2019, 19:26
“Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali“

BURSA (AA) - Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" 3 Eylül'de başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 6 gün boyunca Bursa'nın farklı mekanlarındaki yazlık sinemalarda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak festival fimleri, 3-4 Eylül'de Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde, 5-6 Eylül'de Orhangazi Parkı'nda ve 7-8 Eylül'de de Kent Meydanı'nda saat 21.00-22.00 arasında gösterilecek.

Bu yıl "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" dolayısıyla "İslam'ın Bilim İnsanları" temasıyla düzenlenen senaryo yarışması sonucunda belirlenen ve El Cezeri, Kındi, El Zehravi, Cabir Bin Hayyan, Kadızade Rumi, İbni Heysem ile Abbas İbni Firnas'ı konu alan en iyi 7 senaryo, Bursa'nın tarihi mekanlarında film haline getirildi.

6'ncısı düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen ve insani değerleri konu alan kısa film yarışmasında da finale kalan 7 film gösterime alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, bu yıl İslam bilim tarihinin en kıymetli hazinelerinden 7 İslam büyüğünü konu aldıklarını belirtti.

Sürmeli, şunları kaydetti:

"Kadim şehrimiz Bursa'da film haline getirdiğimiz 7 senaryoyu belirlerken hassasiyetle davrandık. Fuat Sezgin Hocamızın 'Geçmişte vardık, şimdilerde varız ve gelecekte var olacağız' sözü üzerine teknolojinin ve bilimlerin ilk kaşiflerini konu alırken, bilim tarihinde derin izler bırakan İslam büyüklerimizin yaptıklarının bizi tekrar cesaretlendireceğini düşündük. Onların Ortaçağ'da yaktığı kandiller şimdilerde bize teknoloji olarak önümüze sunulurken, ülkemizin son yıllardaki başarılı çalışmalarının da altını çizeceğini düşünüyoruz."

#bilim insanları #bursa #festival #Film Festivali #İslam
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@