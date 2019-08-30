BURSA (AA) - Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" 3 Eylül'de başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 6 gün boyunca Bursa'nın farklı mekanlarındaki yazlık sinemalarda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak festival fimleri, 3-4 Eylül'de Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde, 5-6 Eylül'de Orhangazi Parkı'nda ve 7-8 Eylül'de de Kent Meydanı'nda saat 21.00-22.00 arasında gösterilecek.

Bu yıl "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" dolayısıyla "İslam'ın Bilim İnsanları" temasıyla düzenlenen senaryo yarışması sonucunda belirlenen ve El Cezeri, Kındi, El Zehravi, Cabir Bin Hayyan, Kadızade Rumi, İbni Heysem ile Abbas İbni Firnas'ı konu alan en iyi 7 senaryo, Bursa'nın tarihi mekanlarında film haline getirildi.

6'ncısı düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen ve insani değerleri konu alan kısa film yarışmasında da finale kalan 7 film gösterime alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, bu yıl İslam bilim tarihinin en kıymetli hazinelerinden 7 İslam büyüğünü konu aldıklarını belirtti.

Sürmeli, şunları kaydetti:

"Kadim şehrimiz Bursa'da film haline getirdiğimiz 7 senaryoyu belirlerken hassasiyetle davrandık. Fuat Sezgin Hocamızın 'Geçmişte vardık, şimdilerde varız ve gelecekte var olacağız' sözü üzerine teknolojinin ve bilimlerin ilk kaşiflerini konu alırken, bilim tarihinde derin izler bırakan İslam büyüklerimizin yaptıklarının bizi tekrar cesaretlendireceğini düşündük. Onların Ortaçağ'da yaktığı kandiller şimdilerde bize teknoloji olarak önümüze sunulurken, ülkemizin son yıllardaki başarılı çalışmalarının da altını çizeceğini düşünüyoruz."