Üniversiteler, kültür ve sanatın da merkezi olacak

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) girişimiyle, üniversitelerin bilimin yanı sıra kültür ve sanatın da merkezi haline getirilmesi, öğrencilerin müze ve ören yeri ziyaretlerinin desteklenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İMZA TÖRENİ YARIN

Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında işbirliği çerçevesinde Devlet Tiyatroları (DT) ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerince düzenlenecek etkinliklerin bir bölümünün üniversitelerde gerçekleştirecek ve üniversite öğrencileri ile öğretim üyelerine avantajlar sağlayacak protokolün imza töreni T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre imza töreni yarın saat 11.30'da Ulus'taki tarihi Opera Binasında gerçekleştirilecek.