Ünlü sanatçı Eser Yenenler baba oldu
Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in bebeği dünyaya geldi.
Kültür - Sanat 06.10.2019, 22:21 Ramazan Durmuş
Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in bebeği dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 6 Ekim 2019 Pazar günü saat 12.23’de gerçekleşti. Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör 3360 gram ağırlığında dünyaya gelen Kuzey bebeğin ve Berfu Yenenler’in sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
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